ERR Saksamaal: Volkswageni plaan tootmist kokku tõmmata pahandab kohalikke

Viimaste nädalate suurim majandusuudis Saksamaal on olnud autotööstushiiu Volkswageni plaan tootmist Saksamaal kokku tõmmata. Volkswageni kontserni süda Wolfsburgi tehas Kesk-Saksamaal on üks maailma suurimaid tööstusrajatisi ja tehase ümber tekkinud linnas tekitab uudis mõistagi kurbust.

"See on kohutav, just selle piirkonna jaoks. Sest siin kandis on kõik omavahel seotud. Kui Volkswagen köhib, siis on kõigil teistel läkaköha, saksa keeles öeldult. Eeldan, et paljudes valdkondades on tegu ka juhtimisvigadega, e-autod on liiga kallid, hiinlased tulevad, valitsus tühistas e-autode toetused 11 või 12 kuud tagasi, ja kõik on liiga kallis, sest kes see ikka tahab endale nii kallist autot osta," rääkis kohalik.

"Minu meelest on siin liiga kauaks magama jäädud. Võim maailmas on Hiina käes ja meie siin nüüd peame vaatama, kuidas nende järgi joonduda, rääkis kohalik Bernhard.

"See ei ole hea. Sest kui majandusbossid kogu raha enda taskusse panevad ja töölised kannatavad. Minu meelest pole see õige. Meie rebestame endal naba paigast, ja nemad seal ei liiguta lillegi. See on puhas sigadus, mis siin toimub. Võib ainult loota, et ametiühingud vahele astuvad. Sest meie oleme aastate viisi võidelnud, aga nüüd siis tuleb kõik kinni panna. Minu meelest pole see õige," lausus Andreas.

"Volkswagen ei ole nagu Tesla, kes haaras aupaiste ja vallutas nii öelda laheda turu, Volkswagenil ei ole midagi uut ja lahedat pakkuda," rääkis Lara.

Volkswageni teated tootmise võimalikust kokku tõmbamisest Saksamaal on küll märgilised, aga mitte ainulaadsed.

Vaadates kaugemale Volkswageni enda valikutest, siis Saksamaa tööstus- ja kaubanduskoja DIHK hiljutise küsitluse kohaselt kaalub 37 protsenti siinsetest tööstusettevõtetest tootmise vähendamist või ümberpaigutamist.

"Näeme, et paljud ettevõtted on hädas struktuursete probleemidega, meil on kõrged energiahinnad, meil on tohutu bürokraatia koorem, millega paljud ettevõtted kokku puutuvad, ja muidugi meil napib oskustööjõudu," sõnas DIHK-i rahvusvahelise majanduspoliitika juht Melanie Vogelbach.

Saksa ettevõtjad ei näe väljapääsu probleemidest ka tollimaksude kehtestamises Hiina konkurentidele, sest vastumeetmed ei lase end kaua oodata.

"Need tariifid ei jää tagajärgedeta suuresti ekspordile orienteeritud ja rahvusvahelisele Saksa tööstusele. Paljud ettevõtted kardavad kaubanduskonflikti eskaleerumist, mis võib mingil hetkel jõuda isegi kaubandussõjani," sõnas Vogelbach.

Euroopa Komisjon kavandab Hiina subsideeritud elektriautodele 35-protsendilist maksu lisaks tavapärasele 10-protsendilisele tollimaksule.