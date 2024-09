Roosaare sai 600 investori raha Planet 42 kätte viimise eest suurt tasu

"Jõukamad, kellel oli soovi laenata korraga üle 100 000 euro, andsid ettevõttele laenu otse. Kõik ülejäänud – hinnanguliselt kuni 600 Eesti investorit (täpset arvu ja nimekirja keelduvad osapooled avaldamast) – panid oma raha ettevõttesse nn laenusündikaatidega. Raha koguti kokku ja üks ettevõte andis Planet 42-le edasi," märgib ajaleht kolmapäeval ilmunud pikas ülevaates.

Eesti Ekspressi täpsustavatele küsimustele saadud tasude kohta ei vastanud Roosaare, tema advokaat ega Planet 42 asutaja ja kõneisik Eerik Oja.

Laenude vahendamine ja selleks raha kaasamine tähendab, et Roosaare ei olnud enam sõltumatu "investeerimisguru-arvamusliider", vaid Planet 42 pidevast rahakaasamisest huvitatud osapool, kirjutab ajaleht.

Roosaare ise ütles esimeses avalikus selgituses Ekspressile, et tema raha on Planet 42 käes kinni rohkem, kui ta oma töö eest tasudena sai ja ta tunneb end altveetuna.

Seitse aastat vana Planet 42 on tootnud vaid kahjumit. Eelmisel aastal oli kahjum 20,6 miljonit eurot.

"Viimaste aastatega on nooruke firma kokku kaasanud vähemalt 130 miljonit eurot. Valdavalt on see ülikallis laenuraha (üle 100 miljoni). Suurusjärguna 40 miljonit sellest on ilma igasuguse tagatiseta laenud Eesti investoritelt, intressiga kuni 20 protsenti aastas," märgib ajaleht.

Mitme rahandusega tegeleva asjatundja hinnangul peaks Roosaare tegevuse mahtude juures olema finantsteenuse litsents, tegevusluba finantsinspektsioonilt.

Finantsinspektsiooni sõnul on neil mandaat kontrollida üksnes neid teenusepakkujaid, kellele nad on välja andnud finantsteenuste tegevusloa. Roosaarel sellist tegevusluba ei ole.

Tegevusloata tegutsemise eest näeb karistusseadustik ette kuni kolmeaastase vangistuse.