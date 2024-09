Keldo: ametite ühendamisi analüüsitakse, ees on koondamised

Majandusministeerium soovib anda riikliku lepitaja ülesanded edaspidi üle õiguskantslerile, kuid see ei ole ainus ametkond, mida muudatused ootavad. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles ERR-ile, et analüüsimisel on ka teiste ametite kulude kokkuhoid ja tegevuse efektiivistamine, kuid nii, et sellest ei langeks sisu ja kvaliteet.

"Kuna täna on avalikul sektoril ülesanne kokku hoida, me näeme, et riigi rahaline seis on keeruline, siis kindlasti lähiajal ka erinevaid analüüse ja võimalikke variante kaalutakse," ütles Keldo, soovimata veel konkreetseid ameteid või tegevusi nimetada.

"Täna on veel vara sisse minna, aga selle valitsuse üks suund on kokkuhoid, et me ka avalikkusele näitaks, et ka avalik sektor hoiab kokku, teeb asju efektiivsemalt," lisas minister.

Kui suurt kokkuhoidu võiks eri ametkondade ülesannete ühendamine tuua, ei osanud Keldo öelda, sest eri büroosid ja tegevusi on ka teiste ministeeriumide all.

Küll aga tõi Keldo välja, et kui järgmiseks kolmeks aastaks on kokku lepitud kokkuhoid kümme protsenti, siis tähendab see, et kindlasti lõpeb erinevates ministeeriumi valdkondades osa varem tehtud tegevusi, inimesi koondatakse ja proovitakse pakkuda teenuseid efektiivsemalt.

"Täpset numbrit on minul – ja on üldse – väga keeruline öelda, eks see selgub töö käigus, milliseid tegevusi on võimalik ühendada ja milliseid tulevikus vähem teha või efektiivsemalt teha," lausus Keldo.

Pole veel selge, millal konkreetsed plaanid paika pannakse, kuid Keldo sõnul on ta palunud majandusministeeriumil ja selle allasutustel oma tegevusi analüüsida.

"Mitmed asutused kindlasti tõmbavad oma tegevust koomale, efektiivistavad järelevalvet, muid tegevusi. See ei pruugi lõppeda mingite asutuste ühendamisega, küll aga allasutused, kuna neil on ülesanne oma personalikulusid kärpida, majandamiskulusid kärpida, peavad enda tegevust niikuinii ümber vaatama ja see juba tegelikult käib," sõnas minister, kelle sõnul tähendab see kindlasti ka koondamisi, sest personalikulude kärped on suured.

Riikliku lepitaja ülesannete õiguskantslerile üle andmist puudutava eelnõu saatis majandusministeerium kooskõlastusringile esmaspäeval ja ootas sellele kiirkorras kooskõlastusi juba kolmapäevaks.

Plaan on juba pälvinud teravat kriitikat riiklikult lepitajalt Meelis Virkebault, kelle hinnangul lammutatakse sel viisil veerand sajandit toiminud kollektiivsete töötülide lepitamise süsteemi.