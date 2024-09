Madisoni liitumine Keskerakonna reitingut ei tõstnud

ERR-i tellitud Kantar Emori küsitluses jätkab populaarseima parteina Isamaa, mida septembris toetas 25 protsenti valijatest. Augustis oli Isamaa toetus 23, juulis 28 protsenti.

Teisel kohal on Reformierakond 18 protsendi suuruse toetusega, mis on sama näitaja kui augustiküsitluses.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16 protsendiga. Kuu varem oli neil toetajaid 18 protsenti ehk toetus veidi langes.

Neljandal kohal on Keskerakond, mille toetus on viimased neli kuud olnud 14 protsenti. Kui vaadata Keskerakonna reitingu sisse, siis seni veel loodetud edu Jaak Madisoni liitumisest (liitus 22. augustil) näha pole - Keskerakonna toetus on endiselt eestlastest valijate seas napp kolm protsenti.

Viiendal kohal oleva EKRE toetus on peale pereheitmist toimunud langust stabiliseerunud 10 protsendi tasemele.

Kuuendal kohal oleva erakonna Parempoolsed toetus oli septembris viis protsenti ehk kahe protsendipunkti võrra vähem kui augustis.

Esimehe vahetus Eesti 200 toetust ei tõstnud

Eesti 200 toetus oli septembris neli protsenti ehk sama suur kui augustis. Seega Kantar Emori küsitluse põhjal erakonna esimehe vahetus partei reitingule mõju veel ei avaldanud.

Paljuski EKRE-st lahkunute baasilt tekkinud Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid said samuti neli protsenti toetust.

Erakonna Koos toetus oli kolm protsenti, Rohelistel üks protsent ja ülejäänutel alla protsendi.

Valitsusliidu kogutoetus oli septembris 38 ja opositsioonil 49 protsenti (augustis 39 versus 46 protsenti).

Toetused koos "ei oska öelda" vastajatega

Oma eelistust ei osanud septembris välja tuua 26 protsenti vastajatest.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, toetas Isamaad 20 protsenti, Reformierakonda 13 protsenti ja SDE-d 10 protsenti.

Keskerakonna toetus oli selles küsitluses üheksa, EKRE-l seitse ja Parempoolsetel neli protsenti.

Eesti 200 toetus oli kolm protsenti, ERK-l ja erakonnal Koos mõlemal kaks protsenti, Rohelistel üks protsent.

Eestlastest valijate seas oli Isamaa toetus 31 protsenti, Reformierakonnal 22 protsenti ja SDE-l 16 protsenti.

EKRE toetus oli eestlastest vastajate seas 11 protsenti, Parempoolsetel kuus protsenti, Eesti 200-l ja ERK-l viis protsenti.

Keskerakonna toetus eestlastest vastajate seas oli endiselt napp kolm protsenti.

Samas muust rahvusest vastajate seas on Keskerakonna toetus 54 protsenti.

Ülejäänud erakondadest saavad märkimisväärse toetuse nii SDE kui ka Koos, mida mõlemat toetas 15 protsenti muust rahvusest vastajatest.

Isamaa toetus Tallinnas vaid kümme protsenti

Tallinna valijate seas on kindlal esikohal Keskerakond 31 protsendiga.

Võrdselt 18 protsenti kogusid toetust nii SDE kui ka Reformierakond.

Muidu erakondade populaarsustabeli tipus oleva Isamaa toetus Tallinnas on aga vaid 10 protsenti.

Keskerakond on esikohal ka Ida-Virumaal, kõikides muudes regioonides on populaarseim partei Isamaa. Tartu- ja Jõgevamaal jagatakse esikohta Reformierakonnaga.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 12.–18. septembrini 1553 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti. Lähemalt saab toetustest eri vastajarühmade seas lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid reitingutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.