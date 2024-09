Saksamaal langes elektriautode müük augustis 70 protsenti

Euroopa Autotootjate Liit (ACEA) teatas, et uute elektrisõidukite müük langes Saksamaal augustis peaaegu 70 protsendi võrra ehk 27 024 sõidukini, kirjutab The Telegraph .

Prantsusmaal, mis on Saksamaa järel EL-i suuruselt teine elektrisõidukite turg, vähenesid tarned 33 protsenti ehk 13 143 sõidukini.

ACEA ütles, et märkimisväärne langus mõlemas riigis tähendab, et augustis registreeriti kogu Euroopas ainult 92 627 elektrisõidukit, mis on 43,9 protsenti vähem kui aasta varem. See tõi kaasa uute autode müügi 18 protsendilise languse kogu EL-is.

Elektrisõidukite müügi kokkuvarisemine tuleneb murest nende valiku, kõrgete hindade ja laadimisinfrastruktuuri puudumise pärast Euroopa Liidus, kirjutab The Telegraph.

"Reaalsus on see, et hoolimata sellest, kas vaadata äri- või erasektorit, elektrisõidukid veel ei veena," ütles autotööstuse andmeettevõte Jato Dynamics analüütik Felipe Munoz.

Ka Briti autojuhid tunnevad muret elektrisõidukite nõudluse pärast. Andmed näitavad, et elektrisõidukite müügi kasvutempo Ühendkuningriigis on dramaatiliselt aeglustunud. 2024. aasta esimese kaheksa kuuga müüdi umbes 213 500 elektriautot, mis on 10,5 protsenti rohkem kui aasta varem.

Briti Autotootjate- ja Edasimüüjate Seltsi (SMMT) juht Mike Hawes ütles selle kuu alguses, et elektrisõidukitele ülemineku julgustamine on väljakutse ja tuleb võtta kasutusele kiireloomulisi meetmeid, et aidata ostjatel ületada taskukohasuse probleemid ja laadimispunktidega seotud mured.

Analüütik Munoz lisas, et Saksamaa elektrisõidukite langust soodustasid majanduslik ebakindlus ja EL-i uued tariifid Hiinas toodetud elektriautodele, mis on tõstnud hindu turu soodsamas otsas. Ta ennustas, et lähikuudel jätkuvad Saksamaal probleemid, kuna ettevõtete huvi elektrisõidukite vastu väheneb.

"Ma ei usu, et me kasvu näeme. Ma ei ütle, et me näeme neid suuri langusi ka edaspidi, nagu just augustis nägime, sest varem või hiljem võtab valitsus Saksamaal autotootjate tugeva lobitöö tõttu kasutusele meetmed," sõnas Munoz.

Sel kuul hoiatas Volkswagen, et võib sulgeda Saksmaal tehase. Selle tõttu võib ohus olla kuni 15 000 töökohta.

Elektrisõidukite müügikriis ajendas ACEA-d tegema üleskutset, et Brüssel võtaks seoses EL-i heitmestandarditega hoogu maha.