Von der Leyen saatis Kallasele kirja ootustega tema ametiajaks

Von der Leyen märkis kirja algusosas, et komisjonilt, mille teenistuses nad mõlemad on, oodatakse valikuid, mis kujundavad Euroopa maailmajagu ja liitu järgnevateks aastateks ja aastakümneteks.

"Ajal, mil kogu maailmas valitseb ebastabiilsus ja eurooplastel on meile suured ootused, peame püüdma seda kohustust täita. Peame võtma aktiivse juhtrolli ja tegutsema tihedas koostöös Euroopa inimeste ja piirkondade ning neid teenivate parlamentide, valitsuste ja institutsioonidega," märkis von der Leyen.

Von der Leyen avaldas soovi, et kõik kolleegiumi liikmed toetaksid oma poliitikavaldkonnas aktiivselt kandidaatriike nende liiduga ühinemise ettevalmistustes. "Loodan Teie peale laienemiseelse poliitika läbivaatamise ja meie põhjaliku ambitsioonika reformikava küsimustes," seisis kirjas.

Von der Leyen ootab ka, et kõik kolleegiumi liikmed aitaksid kaasa kokkulepitud kliimaeesmärkide, eelkõige 2030. aastaks seatud eesmärkide ja 2050. aastaks seatud kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisele.

Samuti soovis komisjoni president, et Kallas külastaks korrapäraselt liikmesriike. "Julgustan Teid minema kohale, külastama mitmesuguseid kohti ja kohtuma eurooplastega kogu liidust nii linnades kui ka maa- ja hõredalt asustatud piirkondades," märkis von der Leyen.

"Ootan, et annate aktiivselt teavet komisjoni tegevuste ja otsuste kohta ning selgitate, millist kasu ja milliseid võimalusi annab meie töö. Samuti peaksite aitama võidelda valeinformatsiooni vastu, eelkõige andma alati selget ja täpset teavet," sedastas von der Leyen.

Esimese 100 päeva jooksul peaks Kallas von der Leyeni sõnul korraldama esimese iga-aastase noorte poliitikadialoogi, et noored saaksid oma hääle kuuldavaks teha ja aidata Kallase tööd kujundada.

Võttes arvesse mitmekesisust kui EL-i tugevust, peaks von der Leyeni sõnul Kallase kabinet tagama soolise ja geograafilise tasakaalu.

Von der Leyen märkis, et kuigi Berlaymont jääb Kallase peamiseks peakorteriks, on Kallasel oma kontor ka tema peadirektoraadis ning eeldatakse, et ta on regulaarselt kohal, et teha tihedat koostööd oma töötajate ja talitustega. "Tagame ühiselt, et komisjon on kaasav, lugupidav ja ohutu töökoht."

"Vastutate oma vastutusala poliitiliste eesmärkide ja sihtide saavutamise eest. Selleks peaksite täielikult ära kasutama kõiki rakendus- ja jõustamisvahendeid, sealhulgas rikkumismenetlusi," rõhutas von der Leyen.

Komisjoni presidendi sõnul tagab Kallas, et kehtivad eeskirjad on eesmärgipärased ning keskenduvad halduskoormuse vähendamisele ja õigusaktide lihtsustamisele. "Peate aitama vähendada aruandekohustust vähemalt 25 protsendi võrra ja VKE-de puhul vähemalt 35 protsendi võrra. Peaksite kasutama ära digivahendite võimalusi, et pakkuda paremaid ja kiiremaid lahendusi. Peame kuulama ära kõik ettevõtjad ja sidusrühmad, kes töötavad iga päev EL-i õigusaktide järgimise nimel," kirjutas von der Leyen.

Kallas peab von der Leyeni sõnul korraldama igal aastal sidusrühmadega rakendamise üle vähemalt kaks dialoogi, et viia rakendamine vastavusse tegeliku olukorraga kohapeal. Samuti koostama asjaomastele parlamendikomisjonidele ja nõukogu koosseisudele iga-aastase eduaruande, mis näitaks, kuidas eesmärke on täidetud ja vastavaid meetmeid rakendatud.

"Teete tööd ka selle nimel, et korraldada EL-i õigustiku stressitest, ning teete ettepanekuid selle kohta, kuidas kõrvaldada kattuvused ja vastuolud, ning täieliku digitaalse ühilduvuse kohta, säilitades samas nõudlikud standardid.

Uued õigusaktid peavad tagama, et meie eeskirjad on lihtsamad, kodanikele

kättesaadavamad ja sihipärasemad," seisis von der Leyeni kirjas.

Euroopa julgeoleku ja kaitsevõime tugevdamine

Kirja julgeolekupoliitikat puudutavas osas tõstis von der Leyen esile koostööd, mis tagaks, et Euroopa toetab Ukrainat majanduslikult, poliitiliselt ja sõjaliselt seni, kuni vaja, ning toetab ka tema territoriaalset terviklikkust. "Peame rahuldama lühiajalisi vajadusi ning toetama pikaajalist ülesehitustööd, samuti tuleb jätkata püüdlusi saavutada terviklik, õiglane ja püsiv rahu kooskõlas ÜRO põhikirjaga," märkis von der Leyen.

Von der Leyen rõhutas, et Euroopa Komisjoni tegevuse keskmes peab olema julgeolek. "Euroopa peab leidma vahendid, kuidas ennast kaitsta ja võimalikke vastaseid heidutada. Ühiselt tuleb koordineerida tõelise Euroopa kaitsekoostöö liidu loomist," kirjutas ta.

Euroopa Komisjoni juht ootab Kallaselt ametiaja esimese 100 päeva jooksul koos kaitse- ja kosmosevolinikuga koostatud valget raamatut Euroopa kaitse tuleviku kohta.

Kallas peaks tema sõnul töötama ka selle nimel, et tugevdada EL-i ja NATO partnerlust, mis hõlmab kõiki julgeolekuohte, sealhulgas uusi küber-, hübriid- või kosmoseohte.

"Üldisemalt tahan, et teeksite komisjoniga koostööd selle nimel, et suudaksime

paindlikult reageerida uutele ohtudele, ka küber- ja hübriidrünnakutele," märkis von der Leyen.

"See peaks olema osa tugevdatud strateegilisest lähenemisviisist

sanktsioonidele ning hõlmama ka seda, et sanktsioone tulemuslikumat täidetaks ega hoidutaks neist kõrvale," lisas ta.

Strateegilisem lähenemisviis meie naabruspiirkonnale ja partnerlustele

Von der Leyeni sõnul koordineerib Kallas tööd Euroopa Liidu naabruspiirkonnale strateegilisema lähenemisviisi kujundamisel.

"Teete tihedat koostööd laienemisvolinikuga sellistes küsimustes nagu suhted

kandidaatriikidega ja idanaabrus. Koordineerite oma tegevust ka Vahemere piirkonna volinikuga, et töötada välja uus Vahemere piirkonna kokkulepe, mis kujundab ümber meie olulised suhted selle piirkonnaga," seisis kirjas.

Samuti näeb Euroopa Komisjoni president Kallasel rolli tervikliku EL-i ja Lähis-Ida strateegia edasiarendamisel Gaza sõja järgseks ajaks. Kallas peaks keskenduma kõigile sammudele, mida on vaja kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamiseks ja peamiste piirkondlike sidusrühmadega

sõlmitud partnerluste tugevdamiseks.

Von der Leyeni sõnul peab Kallas tegema tööd, et tugevdada partnerlust sarnaselt meelestatud riikidega G7-s ja ka laiemalt, eelkõige selleks, et arendada Euroopa Liidu Atlandi-ülest partnerlust ning välis- ja julgeolekukoostööd Ühendkuningriigiga.

Euroopa Liidu suhete arendamine eri piirkondades

Lisaks tuleb Kallasel arendada koostöös asjaomaste kolleegiumi liikmetega vajaduse korral Euroopa Liidu suhteid mitmesugustes piirkondades.

"Annate tihedas koostöös rahvusvahelise partnerluse volinikuga enne EL-i ja

Aafrika Liidu tippkohtumist 2025. aastal uue hoo meie vastastikusele

partnerlusele Aafrikaga. Töötate Saheli piirkonnale sellise uuendatud lähenemisviisi kujundamise nimel, mis võtab arvesse ebakindluse ja ebastabiilsuse suurenevat ohtu piirkonnas," märkis von der Leyen.

"Süvendate meie suhteid partneritega India ja Vaikse ookeani piirkonnas

ning töötate välja uue EL-i ja India strateegilise tegevuskava. Töötate selle nimel, et tugevdada meie koostööd Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnaga. Edendate EL-i ja Kesk-Aasia partnerlust," loetles von der Leyen.

Nüüdisaegne ja ühendatud jõupingutustel põhinev välispoliitika

Von der Leyen ootab, et Kallase juhtimisel on Euroopal keskne roll multilateraalsuse tugevdamisel ja ajakohastamisel ning reeglitel põhineva rahvusvahelise korra reformimisel.

"Tahan, et teeksite koostööd heaolu ja tööstusstrateegia valdkonna juhtiva

asepresidendiga, et töötada välja uus välismajanduspoliitika, mille keskmes on

majandusjulgeolek ja majandushoobade poliitika, vaba ja aus kaubandus ning

investeeringud vastastikku kasulikesse partnerlustesse kogu maailmas, eelkõige strateegia Global Gateway ja meie välistegevuse rahastu kaudu. Osalete uue majandusjulgeolekudoktriini väljatöötamisel," kirjutas von der Leyen.

"Tahan, et töötaksite selle nimel, et paremini siduda omavahel EL-i sise- ja

välispoliitika eri valdkonnad alates kliima- ja energiapoliitikast kuni

digivaldkonna ja toiduga kindlustatuseni," lisas ta.

"Tagate, et Euroopa tegeleb nende partnerite muredega, keda mõjutavad

Euroopa õigusaktid, ja vastab neile," seisis kirjas.

Selleks et olla maailmas juhtpositsioonil, peab von der Leyeni sõnul EL tegema otsuseid kiiremini ja tulemuslikumalt. "Usaldan Teid, et kasutate ettepanekuid esitades aluslepingute klausleid, mis võimaldavad ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas teha otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega," märkis von der Leyen.

"Komisjoni asepresidendina töötate kõigis loetletud küsimustes minu juhtnööride järgi. Teie koordineerite komisjoni tegevust välisasjade nõukogus," rõhutas von der Leyen.

"Arvestades väljakutsete ulatust ja meie ees seisvate probleemide hulka, peame kohe tööle asuma," ütles von der Leyen veel.