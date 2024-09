Prantsuse peaminister kutsus üles eelarve puudujääki vähendama

Päev pärast seda, kui president Emmanuel Macron nimetas ametisse uue valitsuse, kinnitas Barnier telekanalile France 2, et valitsuse finantsolukord on väga tõsine, mis nõuab meetmeid kulutuste ohjeldamiseks.

"Ma ei kavatse kõigi prantslaste maksukoormust veelgi tõsta, sest nad maksavad juba praegu kõigist Euroopa Liidu partneritest kõrgeimaid makse," ütles Barnier.

Macron nimetas 11 nädalat pärast ennetähtaegseid parlamendivalimisi laupäeval peaminister Barnier' juhitud uue valitsuse ametisse. Uut valitsust iseloomustab nihe paremale.

Uue peaministri esimene suurem ülesanne on esitada Prantsusmaa rahanduse olukorda käsitlev 2025. aasta eelarveplaan, mida Barnier sel nädalal nimetas väga tõsiseks.

Konservatiiv Barnier on rahvusvaheliselt tuntud Euroopa Liidu Brexiti läbirääkimisdelegatsiooni juhina.

Viimasel ajal on ta seisnud silmitsi raske tööga esitada Macronile kinnitamiseks valitsuskabinet, millel on parim võimalus parlamendi umbusaldusavaldus üle elada. Vasakpoolne opositsioon on juba teatanud kavatsusest tema valitsus umbusaldusavaldusega proovile panna.

Prantsusmaa suhtes on algatatud ka ametlik menetlus Euroopa Liidu eelarvereeglite rikkumise tõttu.