Voltri: õpetajad lepivad, et nende palk järgmisel aastal ei tõuse

Voltri sõnul oli teisipäeval EHL-i ja haridusminister Kristina Kallase (Eesti 200) vahel järgmise aasta palgaalammäärade läbirääkimiste teine ja ühtlasi ka viimane voor, mis kinnitas juba eelnevalt ajakirjanduses läbi käinud infot, et õpetajate töötasu järgmisel aastal võrreldes riigi keskmise palgaga langeb.

Hoolimata palga langemisest õpetajad streikima ei lähe, kuigi veel septembri alguses palgakõnelusi alustades ütles Voltri, et õpetajatel oleks võimalik töörahu säilitada, kui nende palgaalammäära tase ei langeks.

"Praegusel hetkel, tõesti, arvestades riigieelarve seisu, mis suuresti tuleneb sellest, et Eestil on vaja panustada riigi kaitsekulutustesse, siis õpetajaskond on nõus olema ülejäänud ühiskonnaga solidaarsed," sõnas Voltri.

"Seda tingimusel, et saame kindluse järgmiste aastate osas, kus siis oleks näha, et õpetajaameti väärtustamine pole ainult jutt, vaid tõesti on ka paberil näha, et need sammud astutakse järgnevatel aastatel," sõnas Voltri.

Selle aasta või järgmise aasta palkade osas EHL ministriga rohkem

rääkima ei lähe, küll aga jätkavad nad reedel karjäärimudeli ja töökoormuse aruteludega.

"Kolmapäeval saadame välja ka haridusministrile kutse alustada kollektiivlepingu

läbirääkimisi 2026. ja 2027. aasta palgaalammäärade kokkuleppimiseks ja nii nagu meie streigi lõppdokument ette näeb. Loodame siis, et valitsus ja selle esindaja Kristina Kallas peab sõna, et saavutame kokkuleppe, kus näidatakse ära, kuidas järgnevatel aastatel see palk liigub, nii et saavutaksime eesmärgi,

et õpetajate palk oleks aastaks 2027 konkurentsivõimeline," rääkis Voltri.

Praegu on Eesti keskmine palk veidi üle 2000 euro, mis tähendab, et õpetajatele tagamine, et nende palk võrreldes tõusva keskmise palgaga järgmisel aastal ei langeks, nõuaks minister Kristina Kallase sõnul 80 miljonit eurot lisaraha. Seda on riigil raske leida.

Praegu on õpetajate palgaalamäär ligi 94 protsenti Eesti keskmisest palgast.