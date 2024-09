Tallinna korteriühistu võitleb kohtus Rävala ärikvartali planeeringu vastu

Mullu novembri lõpus kehtestas Tallinna linnavalitsus detailplaneeringu, mis näeb ette, et praeguse Meloni kaubandusekeskuse ja projekteerijate maja asemele ehitatakse Rävala Galerii kaubandus- ja ärikvartal. Kaht puiesteed hakkab ühendama tänav, mis kulgeb kvartalist läbi.

Plaanidega pole aga rahul Kaubamaja 4 elanikud, kes vaidlustasid detailplaneeringu Tallinna halduskohtus.

Kaebajaid esindav vandeadvokaat Taivo Ruus rääkis ERR-ile, et elanikud kaasati planeerimisse ainult formaalselt ja ühtki nende ettepanekut arvesse ei võtnud.

"Inimestele ei meeldi eelkõige see, et nende tänane miljöö ehitatakse suures mahus oluliselt rohkem täis ja varjatakse vaade, väheneb päikesevalgus ja on selgusetu, kuidas hakkab toimuma juurdepääs," lausus ta.

"Kuna Kaubamaja 4 on väga ligidal Estonia puiestee 1 hoonele, siis kuni kolmekorruselise maa-aluse parkla ehitamisel võib tugevalt saada kahjustada ka Kaubamaja 4 hoone. See on vahetus läheduses, isegi katastripiir on selline, et Kaubamaja 4 hoone on ühe otsaga Estonia puiestee 1 kinnistul," lisas Ruus, kes esindab lisaks Kaubamaja 4 korteriühistule kokku umbes 20 korteriomanikust kaebajat.

Korteriühistud teavitasid linna oma rahulolematusest juba 2019. aastal, kui planeering oli linnavalitsuses eelnenud aasta lõpus kinnitatud. Nad kirjutasid toona linnale, et planeeringu koostamise protsess ei olnud läbipaistev ning arvesse võeti ainult arendaja huve, korteriühistute ettepanekuid ja märkusi aga ignoreeriti.

"Detailplaneeringu heakskiitmine sellisel kujul toob kaasa KÜ Kaubamaja 4 ja KÜ Ikaros korterite turuhinna languse, see kahjustab elanike heaolu, rääkimata siinkohal detailplaneeringu elluviimisega kaasnevatest probleemidest," teatasid nad linnaplaneerimise ametile ja soovisid, et linnavalitsus loobuks detailplaneeringu kehtestamisest.

Siiski läks linn sellega edasi ja pärast detailplaneeringu kehtestamist mullu novembri lõpus oli selle vaidlustamiseks aega 30 päeva. Ruus rääkis, et planeeringumaterjalid on nii mahukad, et nendega tutvumine eeldab pikemat aega ja seetõttu vaidlustasid elanikud esialgu kogu kvartali planeeringu, kuid pärast materjalidega tutvumist otsustasid piirduda planeeringu selle osaga, mis puudutab Estonia puiestee 1/3 kinnistut.

"Ülejäänud kvartal väga suures osas Kaubamaja 4 omanike õigusi ei puuduta või puudutab neid palju vähem. Estonia puiestee 1/3 on vahetus naabruses ja selle maht häirib elanikke kõige rohkem," selgitas vandeadvokaat.

Kõnealune ala ei asu kuigi kaugel kinnistust, kuhu pidi kunagi kerkima Eesti kunstiakadeemia peahoone, kuid plaani nurjas kõrvalmaja elaniku algatatud kohtuvaidlus. Seda, kas Rävala Galerii kvartalit võiks oodata sama saatus, ei osanud Ruus prognoosida, kuid märkis, et halduskohtu istungilt jäi talle mulje, et siit võib prestedent tulla küll.

"Vaidlus käib muu hulgas ka vaate vähenemise üle, mida kohus analüüsis kõige põhjalikumalt," lausus ta ja lisas, et selle kohta, miks anti õigus ehitada hoone kõige kõrgemas osas 40 meetri kõrguseks, ei osanud linn anda. "Küsimus ongi selles, et planeerimismenetlus peab kaaluma erinevaid huvisid ja seda kaalumist me kusagilt ei näe."

Veel ühe probleemse kohana tõi Ruus välja selle, et avalik väljapanek, kus kõigil oli võimalik planeeringumaterjalidega tutvuda, toimus 2019. aasta jaanuaris-veebruaris. Arhitektuurikonkurss, kus valiti välja kvartali võidutöö, valmis aga 2019. aasta lõpus ehk väljapaneku käigus ei olnud seda olemas.

"Väga suur hulk otsuse põhjendusi tuleb võidutööst, millega inimesed ei olnud tegelikult saanud tutvuda, meie seda mitte kusagilt ei leidnud," ütles vandeadvokaat.

Go Group: kohtuvaidlus pikendab protsessi ja toob lisakulusid

Rävala Galerii põhiinvestor on Go Group ja projekti juhib Brave Capital.

"Kõne all olevad kaebused puudutavad osade korterite vaate küsimust ning maa-aluste korruste mahtu. Loodame, et kunstiakadeemia krundiga sarnanevat siiski ei juhtu ja Tallinna südalinn saab juurde väärika hoone, ent on tõsiasi, et kohtuvaidlus pikendab protsessi ning toob juurde ka lisakulusid," ütles Go Groupi kommunikatsioonijuht Kersti Gorstov.

Tallinna linn vaidluse kohta praegu oma seisukohti avaldada ei soovi.

"Arvestades pooleliolevat kohtumenetlust, ei pea me võimalikuks kõnealuse vaidluse asjaolusid kommenteerida," ütles Tallinna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja Terje Krais. "Otsuse teeb kohus".

Rävala Galerii on plaanis rajada arhitektuurikonkursi võitnud KOKO arhitektide töö alusel. Kvartali brutopind ületab 67 000 ruutmeetrit ja sinna on kavandatud teenindus-, kaubandus- ja büroopinnad ning hotell.

Lisaks hoonetele rajatakse Rävala ja Estonia puiestee vahele klaaskatuse alla sisetänav, haljastatud väljakud, välikohvik ja purskkaev.