Evestus: Repsi kaasus tõstatas mitu delikaatset teemat

"Mis mind ennast mõtlema paneb ja mille osas ma otsust (kohtuotsuse tekst avaldatakse ilmselt sel nädalal - toim) ennast ootan, et kui ühiskond tolereerib, et naised tuleksid varem tagasi tööle ja kui nende väikesed sülelapsed nõuavad erikohtlemist, siis kas riik ei peaks mõtlema mingitele täiendavatele juhistele? Et kui ma tõesti võtan selle sülelapse ja lähen välislähetusele, siis kas ma riskeerin sellega, et leian ennast kohtu eest? Või siiski mingil kujul selle lapse kulud hüvitatakse?" rääkis Evestus "Terevisioonis".

Ta ütles, et see on tema jaoks olnud Repsi kaasuses delikaatne koht, mille üle tuleks edaspidi mõelda.

"Kui minister võtab kaasa lapse töö juurde ja laps peab tema tööarvutis kiiresti oma koolitöö ära tegema või minister peab näiteks kohtuma mõne delegatsiooniga ja erandkorras tuleb haige laps tuua näiteks lasteaiast ära, siis võiks läheneda nii, et selles ei ole mitte midagi etteheidetavat."

Evestus rääkis, et seadus iga üksikjuhtumit eraldi ei reguleeri. Näiteks korruptsioonivastane seadus räägib sellest, et avalikku võimu tuleb teostada selliselt, et kellelegi ei sünniks sellest põhjendamatut ebavõrdset eelist.

"Meil kõigil on kukla taga olemas ka moraalne kompass ja just selle moraalse kompassiga ja selle seadmisega see (Repsi - toim) kaasus ka tegeleb. Et ei ole okei pidada avalikke vahendeid, milleks on eelarve ja töötajad, kes su alluvuses on, neid juhtida ja kavandada, mis puudutavad sinu erahuvisid. Ja ma arvan, et sealt tulebki need piirid tõmmata: on avaliku võimu teostamine ja on eraeluliste erahuvide korraldamine."

Evestus avaldas arvamust, et tol ajal haridus- ja teadusministril läksid need piirid segamini ja poliitik ei ole seda ka ise täielikult eitanud.

"Kui me räägime sellest, mida kogu see juhtum muutnud on, siis tuleb arvestada seda, et sel ajal, kui Mailis Reps haridus- ja teadusministrina tegutses ja kui need etteheited talle langesid, siis ei olnud veel sellist olulist dokumenti nagu ministrite huvide konflikti vältimise juhised. 2021. aasta alguses vabariigi valitsus kiitis need heaks ja seal on just üks oluline punkt, mis just selle teemaga väga oluliselt haakub. See on, et avalikke vahendeid tuleb kasutada säästlikult ja see paneb ka ministrile kohustuse eeskuju näitamiseks kõikides küsimustes, mis on seotud huvide konfliktiga ja korruptsiooni ennetusega."

Evestus kommenteeris ka riigikogu liikmete kuluhüvitiste skandaale ja avaldas arvamust, et riigikogu suhtes ta nii lootusrikas ei ole kui vabariigi valitsuse suhtes.

"Ministrid saavad korruptsiooni ennetuse ametisse astudes. /.../ Riigikogu puhul kõik see, mis on seotud riigikogu liikme huvide konflikti vältimisega, lonkab päris korralikult."

Evestuse sõnul ei peaks kohtuhaamer iga asja puhul vastu lauda kõvasti lööma", vaid ta ootaks riigikogult iseenda reguleerimist ja piiride paika panemist.

"Aga mitte sellist silmakirjaliku suhtumise levitamist, et tegemist on suure õiguskaitseorganite jahiga. See on täiesti okei, et mõned riigikogu liikmed on pidanud selle kohtutee läbima, sest kindlasti on nende tegevuses olnud üsna palju hämarat."