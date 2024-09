FT: Iisraelil võttis aega aastaid, et saada Hezbollah' tegevusest ülevaade

Iisraeli armee tappis lühikese aja jooksul mitu Hezbollah' tippjuhti, kuna Iisraeli luurel on islamiorganisatsiooni tegevusest väga hea ülevaade ning selle taga on aastatepikkune töö ja järjepidevus. Ajaleht Financial Times kirjutab, et pikk ja kannatlik luuretöö võimaldas Iisraelil lõpuks tappa ka Hezbollah' juht.