Järgmise aasta riigieelarve jõudis rahanduskomisjoni lauale

Rahanduskomisjoni ees käisid ministrid, et tutvustada, mida järgmise aasta riigieelarve nende valdkonnas muudab ja millised on kärped, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesena vestles komisjoni liikmetega rahandusminister Jürgen Ligi (RE). Ligi ütles, et kuigi ta eelarve seisuga ise rahul pole, siis praegusel välispoliitiliselt pingelisel ajal on asju millega peab arvestama. Nagu näiteks riigikaitsele minevate kulude suurendamisega.

"Me jahutame oma majandust nii riigikaitse tõttu kui ka selle tõttu, et me peame vähendama riigi ülekulusid. Riigi kulude vähendamine on majanduse jahutamine. Maksu tõstmine selleks, et kaitsekulusid katta on samuti majanduse jahutamine," ütles Ligi.

Sotsiaaldemokraadist rahanduskomisjoni liige Tanel Kiik ütles, et oluline on pakkuda inimestele kriisi ajal kindlustunnet

"Kui oleks ainult sotsiaaldemokraatide teha, siis tõenäoliselt see maksupakett oleks veelgi enam kaldu jõukama osa suunas. Näiteks konkreetselt eelarves ei ole astmelist tulumaksu," sõnas Kiik.

Samuti rahanduskomisjoni kuuluv EKRE esimees Martin Helme ütles, et riigieelarves kavandatud tulude laekumine on liiga optimistlik.

"Kui meil alkoholiaktsiisi tõus on juba praegu käivitanud piirikaubanduse ja tõstetakse veel ennaktempos, siis ta saab ainult suureneda. See tähendab, et laekumise pool kindlasti ei tule selline nagu rahandusministeerium ennustab. Kütuseaktsiisiga sama lugu. Käibemaksutõus, tulumaksutõus, mis on siia plaanitud, kas järgmisse või ülejärgmisse aastasse. Kui majandus ei hakka kosuma, siis sellises summas ei tule," rääkis Helme.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku (KE) sõnul on riigikogu liikmetel keeruline teha riigieelarve eelnõusse muudatusi.

"Eelarves on lihtsalt üks suur kulurida ja parimal juhul seletuskirjas on olemas mingisugused konkreetsed kommnetaarid, aga üldjuhul neid ei leia ka sealt ja Praegu tundub, et valitsus arvab, et see ongi mõistlik, aga minu hinnangul see põhiseadusele ei vasta," sõnas Korobeinik.

Rahanduskomisjon arutab järgmise aasta riigieelarvet enne suurde saali jõudmist veel vähemalt kaks korda.

"Kõikidel ministeeriumitel on oma peatükid, igaüks oma nägu ja kõik oma keerukustega. Me ikkagi tund aega lasime kõikidel ministritel oma eelarve lõiku tutvustada," ütles rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE).

Suures saalis peaks esimene lugemine olema 16. oktoobril.