Toots ja Purga jäid Narva muuseumisõjas eri pooltele

Narva linnapea Jaan Toots (fraktsioon Narva) esitas kultuuriminister Heidy Purgale Narva linnavolikogu fraktsiooni ettepaneku, et kui linna määratud liikmed ei saa Narva muuseumi nõukogus vetoõigust, siis soovib linn sihtasutusest väljuda. Ministrile on Tootsi ettepanek arusaamatu.

"Fraktsiooni ettepanek oli, et kuna Narva muuseumi nõukogus on täna kolm linna ja kolm riigi määratud nõukogu liiget, ja asutajaliikmed olid kunagi kokku leppinud, et kui on kolm poolt ja kolm vastuhäält, siis loeb nõukogu esimehe või esinaise hääl, kes on riigi esindaja," kirjeldas Toots linna määratud nõukogu liikmete rahulolematust praeguse hääletamiste korraga, mis on nende hinnangul ebaõiglane.

Toots nentis, et oli väga inetu, et muuseumi nõukogu viimasele koosolekule kolm linna nimetatud nõukogu liiget ei läinud.

"Mina soovitasin neil minna, et kui vaja, siis hääletate vastu, ja kirjutate, mis põhjusel olete vastu. Nemad leiavad, et sellel pole mõtet. Minu ettepanek ministrile ongi see, et kas on võimalik vaadata see määrus üle, et neli ja kaks oleks hääletamine, et see oleks demokraatlik, sest siis on üle 50 protsendi poolt või vastu," selgitas Toots.

Purga sõnul on Tootsi soovid talle arusaamatud.

"Härra Jaan Toots käis tõesti minu juures ja esitas oma kaks ettepanekut. Üks nendest puudutas nõukogu liikmete häälte osakaalu, teine puudutas Narva linna väljaastumisettepanekut sihtasutusest Narva Muuseum. Aga ennekõike käis jutt siis nõukogu liikmete töö ja otsustuse ümber ja Narva linnapea nõudis veto häälteõigust," rääkis Purga.

Purgale on see Tootsi soov sügavalt arusaamatu, sest praegusel muuseumi nõukogu esimehel pole olnud seni ühtegi situatsiooni, kus ta oleks pidanud oma "kuldset häält" kasutama.

"Väljaarvatud ühel juhul, kui oli vaja teha kokkuvõte eelarvest ja saata see rahandusministeeriumile. Narva linna määratud nõukogu liikmetel pole olnud ühtegi põhjendatud ja argumenteeritud ja sisulist ettepanekut oma eriarvamuste selgitamisel - ollakse lihtsalt vastu nõukogu otsustele. Näiteks ollakse vastu majandusaasta aruandele, kuid pole põhjendatud ega protokollitud nõukogu otsuses, miks ollakse vastu," rääkis Purga.

Narva muuseumi esimees on praegu Krista Nelson, kes on ühtlasi ka kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna juhataja.

Purga pidas äärmiselt kahetsusväärseks ka Tootsi ettepanekut number kaks, mis seisnes selles, et kui Narva linna liikmed ei saa oma vetoõigust, siis Narva linn soovib sihtasutusest väljuda.

"Riik on praegu väga rahul Narva Muuseumi sihtasutuse tööga - seal on suurepärane juht, me elame talle väga kaasa. Riik on panustanud aastas üle 600 000 euro või ka rohkem Narva muuseumi tegevuskuludeks, Narva linn on pannud 400 000 eurot. Lisaks investeeringud Euroopa Liidu rahadest," rääkis Purga.

Ta kinnitas, et riigil on väga suur huvi ja vajadus olla Narvas kohal.

"Vaatame, mis edasi saab, ootan Narva linnapealt ettepanekuid. Kui need saame, siis analüüsime neid ja anname vastuseid," sõnas minister.

Septembri lõpus kirjutas ERR, et Narva muuseumi nõukogus on omavalitsuse ja riigi esindajad taas tülli läinud. Linnavõimu kriitikute hinnangul on tegemist väärtuskonfliktiga, milles Narvale järeleandmisi teha ei tohi.

Pikalt süte all hõõgunud tuli lahvatas varakevadel märtsipommitamise näituse ülespanekuga. Märtsipommitamise võrdlemine Venemaa agressiooniga Ukrainas kiskus lahti vanad haavad. Narva esindajad nägid selles teadusasutuse sekkumist poliitikasse, propagandasse ja loomulikult tuli kohe kõigile meelde verise näoga Putini plakat muuseumi seinal.

Riik nägi selles väärtuskonflikti ja nõudis Narva esindajate tagasikutsumist muuseumi nõukogust, kuid toona päädis asi töörahuga, mis paraku pikalt ei kestnud. Selle nädala algul teatasid Narva volikogu liikmed, et nende mõõt on täis ja muuseumi nõukogu koosolekule nad enam ei tule.

Narva muuseumi nõukogusse kuuluvad riigi esindajatena Krista Nelson, Gert Schultz, Jaanus Villiko ja linna esindajana Jan Saan, Aleksei Mägi ja Vadim Orlov. Narva muuseumi juht on Maria Smorževskihh-Smirnova.