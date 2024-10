Uut Ida-Virumaa eriesindajat ei pruugi tulla

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles valitsuse pressikonverentsil, et eriesindaja peamine tööülesanne oli õiglase ülemineku fondi vahendite kasutamist hoogustada ja see töö on nüüd tehtud.

"Õiglase ülemineku fond on minu teada ära kasutatud ja nagu huumoriga öeldakse, jääbki puudu. Seal on juba ülebroneeritud erinevaid summasid, vaadatakse neid projekte läbi," märkis Michal.

Samas märkis Michal, et ettepaneku peaks tegema sotsiaaldemokraat ja põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartman, kas on mingi muu põhjus, miks eriesindajat Ida-Virumaale leida.

"Kui on Ida-Virumaal muid vajadusi, olgu see eestikeelsele haridusele üleminek, on see mingite muude protsesside toetamine, siis seda me saame täiesti riigi normaaloludes arutada. Ei ole vähimatki küsimust. Aga kui töö on tehtud, siis uuesti sama koha peal inimest palgata oleks ju veider. See oleks nagu kuivanud järve valvur, mis me teda seal hoiame," märkis Michal.

Eesti 200 juht ja haridusminister Kristina Kallas märkis, et eestikeelsele haridusele üleminekuks eraldi eriesindajat vaja ei ole. Samas märkis Kallas, et äkki võiks saata eriesindaja Kagu-Eestisse.

"Seal on ilmajäetuse tunnetus ja meeleolud, et riik ennast sealt välja tõmbab, või vajab riigi kohalolu, on suurem või täpselt sama suur, kui see omal ajal oli Ida-Virumaal. Kui me räägime täna Ida-Virumaast, siis Ida-Virumaa ilmselt tunneb riigi kohalolekut kordades rohkem, kui ta on tundnud seda varasematel aegadel. Sellesama eestikeelsele õppele ülemineku tõttu. Õiglase üleminekufondi tõttu. Selle tõttu, et ainuke piirkond, kes saab endale tutt uued viis põhikooli, on Ida-Virumaa," märkis Kallas.

Sotsiaaldemokraatide juht ja siseminister Lauri Läänemets rääkis, et tema hinnangul pälvib Ida-Virumaa piiriregioonina jätkuvalt tähelepanu, kuid tähelepanu vajavad ka teised Eesti vaesemad piirkonnad.

Septembris lõppes poolte kokkuleppel Jaanus Purga töö valitsuse eriesindajana Ida-Virumaal. Põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartman rääkis teisipäeval, et esindaja koht jääb alles.

Ida-Virumaa eriesindaja määramine otsustati Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide 2023. aasta valimiste järgse Kaja Kallase kolmanda valitsuse moodustamisel.