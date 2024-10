Ligi otsib võimalusi OÜ-tamise piiramiseks

Kui aasta alguses plaanis valitsus võtta ette võitluse OÜ-tamisega, siis rahandusminister Jürgen Ligi sõnul töö selle nimel ministeeriumis käib, kuid see töö on igapäevane ning uue koalitsioonilepinguga mured süvenevad. Maksu- ja tolliameti hinnangul on probleem pigem nende OÜ-tajatega, kes elavad oma ettevõtte kulul.

Eelmine valitsus plaanis aasta alguses asuda uurima võimalusi niinimetatud OÜ-tamise piiramiseks. Uus valitsus konkreetseid meetmeid selleks kokku leppinud ei ole, kuid ministeeriumis töö vastavate ettepanekutega käib.

Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna osakonnajuhataja Lia Parve sõnul mõistetakse OÜ-tamise all kahte eri käitumist – üks on tegeliku töösuhte varjamine, millega hoitakse kõrvale või proovitakse vähendada tööjõumaksude tasumist, nimetades tegelikku töösuhet hoopis ettevõttelt ettevõttele teenuse osutamiseks. "See probleem väga levinud ei ole," märkis Parve.

Küll on Parve sõnul maksuametil aga igapäevaselt radaril teine OÜ-tamise vorm ehk ettevõtte kulul elamine. "Sellega on tegemist siis kui näiteks ettevõtte kulul on soetatud kinnisvara või muid ettevõtte tegevusega mitteseotud asju ja juhatuse liige kasutab neid isiklikes huvides. Ka see on OÜ-tamine," rääkis ta.

Maksu- ja tolliamet näeb suuremat muret just ettevõtte kulul elamisel. "Selliseid asju me vaatame iga päev oma kontrollides," rääkis Parve.

Kui suur osa maksudest võib saamata jääda ettevõtte kulul elajatest ei oska Parve välja tuua, kuid märgib, et võib jääda suurusjärku aastas üle 10 miljoni euro.

Need, kes ettevõtte alt teisele ettevõttele teenust osutavad ning endale palka maksavad, peaksid maksma oma ettevõttes töötamise eest turutingimustele ja tegelikule tööpanusele vastavat tasu.

Ligi: see on pidev töö

Rahandusminister Jürgen Ligi ei osanud öelda, kas koalitsioonil on konkreetseid plaane OÜ-tamise piiramiseks, kuid sõnas, et temal ministrina on plaanid, mis tagaksid, et maksude maksmine oleks ausam ja kõrvale hoidumine keerulisem.

"Rahandusministri jaoks on see mure pidev, aga kindlasti tulen välja uute asjadega, mille peale seni ei ole kas tuldud, või on kuhugi takerdutud. Ma olen heaks kiitnud mitu põhimõttelist muudatust ja töö nendega käib. Eks siis uudised tulevad. Aga see ei ole mingisugune kampaania, vaid rahandusministri ja maksuameti pidev töö," sõnas ta.

"Uue koalitsioonilepinguga need mured süvenevad. Seal on süsteemiväliseid maksumuudatusi, mida ise ka sisuliselt olen kritiseerinud, aga mis ka maksuhaldusele tekitavad täiendava koormuse," nentis Ligi.

Ligi sõnul ei tasu rahandusministrilt küsida, mis on koalitsiooni plaanid ja mis teised parteid arvavad, sest tema parteilistest positsioonidest ei lähtu, vaid proovib oma algatustele leida toetust. "Need on üsna tehnilised, erialalised otsused, aga loomulikult vajavad poliitilist heakskiitu. Aga algatus peab ikkagi tulema rahandusministrilt."

Maksu- ja tolliameti teatel suhtleb amet aktiivselt ettevõtetega, kes on jätnud osa tuludest deklareerimata, mullu kasvas ameti sekkumiste järel ettevõtete tulumaksukohustus 3,3 miljonit eurot, seda ennekõike erisoodustuste määramise ja ettevõtlusega mitteseotud kulutuste arvelt. Tänavu kolme esimese kvartali jooksul on ettevõtete tulumaksukohustus suurenenud kokku 2,3 miljonit eurot.

Käivet varjavate ettevõtete käibemaksukohustusi suurendas maksu- ja tolliamet mullu 25 miljoni euro ulatuses. Selle aasta kolme esimese kvartaliga suurendas amet käibemaksukohustusi 18,4 miljoni euro ulatuses.