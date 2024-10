Eesti ja Poola suurtükiväelased harjutasid koos lahinglaskmisi

Eesti ja Poola suurtükivägi kasutab samu Lõuna-Koreas valmistatud liikursuurtükke K9.

Poola sõlmis Lõuna-Koreaga raamlepingu kahe erineva 672 K9 mudeli soetamiseks. Osa relvadest pärinevad Korea ladudest, osa on kohandatud Poola nõudmistele. See puudutab eeskätt side-, lahingujuhtimise ja eelhoiatussüsteeme. Tulevikus jätkub tootmine koostöös Poola ettevõtetega. Koostöö hõlmab ka laskemoona tootmist Poolas.

"Meie eesmärk on toota ja hooldada neid süsteeme Poolas nii palju kui võimalik. Põhimõtteliselt kõik, mida te siin näete, torud välja arvatud, tuleb Poola tehastest," ütles Poola kaitseatašee kolonel Roman Piediuk.

Kuivõrd Eesti saaks tulevikus teha relvade asjus koostööd Poolaga, seda Poola kaitseatašee praegu öelda ei osanud.

Poola kaitsevägi on elukutseline, Eesti suurtükiväelased on ajateenijad, kuid kutseliste liitlasvägede ja erinevate süsteemidega on kokkupuudet olnud ka varem.

"Suurtükipataljonis oleme teinud nii Inglismaa, Prantsusmaa, Kanada kui ka Hispaaniaga sellel Kevadtormil, näiteks," ütles suurtükipataljoni ülema asetäitja major Meelis Tasa.

Lahinglaskmistel osales kuus Eesti ja kolm Poola relva. Tööd said nii Eesti kui ka Poola tulejuhid. Poola liikursuurtükid toodi Eestisse haagistel mööda maanteed ja teekond kestis 20 tundi.