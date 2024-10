Analüütikute hinnangul võib euribor tuleva aasta keskel kahe protsendini langeda

Analüütikud usuvad, et Euroopa Keskpank langetab intressimäärasid järgmisel nädalal ja ka järgnevatel kuudel kuni märtsini. See tähendaks, et kuue kuu euribor võib langeda juba tuleva aasta keskpaigaks kahe protsendini.

Kuue kuu euribor oli veel üle-eelmise aasta alguses miinuses. Hinnaralli, mida süvendas Euroopa energiakriis, viis intressid kiiresti üles ning 2023. aasta oktoobriks oli euribor juba 4,1 protsenti. Praeguseks ehk aasta hiljem on see langenud kolme protsendi peale.

"Meie optimism jõuab sinnamaale, et järgmise aasta keskpaigaks võiks keskpanga hoiuseintress langeda kahe protsendini, mis on lähedal ka sellele euribori määrale, mida pangad omavahelistes arveldustes küsivad," ütles SEB analüütik Mihkel Nestor.

Ühe protsendipunkti võrra madalam euribor muudaks keskmise laenukliendi kuumakse umbes 50 kuni 60 euro võrra soodsamaks. Nestori sõnul on varem arvatud, et umbes kahe protsendi juurde võiks euribor jääda pikemaks ajaks, kuid enam ta selles nii kindel pole.

"See kaks protsenti võiks olla pikemaajaliselt jätkusuutlik tase. Aga tulevik on ebaselge, kui me vaatame neid uudiseid, mis siin Euroopa majandusest tulevad. Oodatud start ei ole toimunud, Saksamaal pigem on sentiment majanduse osas halvenenud isegi," selgitas Nestor.

Euroopa Keskpanga eesmärk on suruda hinnatõus alla kahe protsendi tasemele.

"Ja erinevalt Eestist, kus inflatsioon oli septembris kolm protsenti, oli euroalas üldisemalt vähemalt septembris see eesmärk täidetud – euroala inflatsioon oli 1,8 protsenti," ütles Nestor.

Seega usub enamik analüütikutest, et uus intressikärbe tuleb järgmisel nädalal ja kärped jätkuvad ka järgnevatel kuudel kuni märtsini. Kõik siiski nii optimistlikud ei ole.

"Kui me vaatame viimast aastat, siis tegelikult on turuootused olnud mitmel korral eksitavad," sõnas Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm.

Septembri ilusa tulemuse taga oli energia odavnemine. Samas on märke, et euroala inflatsioonimure pole veel lahendatud.

"Teenuste inflatsioon on endiselt umbes neli protsenti viimase aasta jooksul. Ja kui me vaatame ka palgakasvu, siis palgakasv euroalal oli teises kvartalis keskmiselt 4,5 protsenti. Ehk me ei näe väga selget survet hindade alanemisele," ütles Priisalm.