Kuue kuu Euribor võib aasta lõpuks langeda 2,8 protsendile

Aasta eest üle nelja protsendi ulatunud kuue kuu Euribor on langenud pea kolmele protsendile. Analüütikute hinnangul on euroalal aeglustunud inflatsioon ja raskused töötlevas tööstuses intressimäärade ootused alla viinud, mistõttu võib Eestis paljude eluasemelaenu võtnute jaoks olulise tähtsusega kuue kuu euribor aasta lõpuks langeda 2,8 protsendile.

Mullu oktoobris 4,143 protsendi juures viimase aastakümne tipu läbinud kuue kuu Euribor on analüütikute prognoosidest kiiremini langenud taas kolme protsendi ligidale.

Veel tänavu augustis prognoosisid analüütikud kuue kuu Euribori langust selle aasta lõpuks 3,2 kuni 3,25 protsendile. Möödunud nädala lõpus oli kuue kuu Euribor 3,046 protsendi tasemel.

Enne eelmist majanduskriisi jäi kuue kuu Euribor kahe ja viie protsendi vahele, 2015. aastast 2022. aasta keskpaigani oli see aga negatiivne. Möödunud sügisest on see taas allapoole liikunud.

Kui tänavu suvel leidis LHV makroanalüütik Triinu Tapver, et finantsturgude ootus tänavu Euribori langemisele alla kolme protsendi on liialt optimistlik, siis nüüd märgib ta, et raskused töötlevas tööstuses ja euroala madalam inflatsioon on Euribori ootused segi paisanud.

Geopoliitiline olukord teeb keskpanga sammud raskesti ennustatavaks

Tapveri sõnul on näha raskusi eesotsas Saksamaa autotööstuses. "Oodatavad toodangumahud ja saadud tellimuste hulk on langenud madalaimale tasemele alates jaanuarist ning see tekitab muret euroala majanduse oodatava käekäigu pärast," sõnas ta.

Analüütikud ootavad, et Euroopa Keskpank langetab intresse veel nii oktoobris kui ka detsembris.

"Need tegurid on suvel nähtud Euribori ootused segi paisanud ja Euribori enda väärtuse madalamale viinud. Kui vaadata selle aasta lõppu, siis finantsturud ootavad kuue kuu Euribori väärtuseks 2,8 protsenti ning järgmise aasta lõpuks kaks protsenti," rääkis Tapver.

Tapveri hinnangul võib hakata Euribori langust segama olukord Lähis-Idas, mis laienedes hindasid kergitaks. "Kokkuvõttes on hetkel inflatsiooni ja seega ka Euroopa Keskpanga samme keeruline prognoosida, kuna iga hetk võib geopoliitiline olukord kaardipaki segi paisata," sõnas ta.

Intressimäärade langus suurendab Eesti majapidamiste ostujõudu

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina märkis, et nii Euribor kui ka turuootused on kiiresti langenud. Ka tema nentis, et suurenenud on tõenäosus intressimäärade langetamiseks kaks korda.

"Kuue kuu Euribor on möödunud aasta oktoobrisse jäänud tipust (4,1 portsenti) tulnud allapoole juba enam kui protsendipunkti võrra ehk 3,1 protsendini. Futuurid näitavad selle aasta lõpuks veel 0,4 protsendipunkti võrra langust," rääkis Mertsina.

Kuue kuu Euribor on Eestis seotud paljude kodulaenude ja liisingutega. Mertsina märkis, et võrreldes möödunud aasta oktoobriga on 80 protsendil Swedbanki klientidest vähenenud eluasemelaenu kuised tagasimaksed juba kuni 50 eurot ja lisaks veel 12 protsendil 51-100 eurot.

Intressimäärade languse mõju järk-järgult suureneb ning laenukoormuse vähenemine suurendab omakorda tasapisi majapidamiste ostujõudu.

"Eluasemelaenud on ligi veerandil Eesti majapidamistest. Intressimäärade languse mõju on näha ka laenunõudluse paranemises. Selle aasta esimese kaheksa kuuga on näiteks eluasemelaenude käive aastases võrdluses suurenenud Eestis ligi kaheksa protsenti ja laenud mittefinantsettevõtetele ligi neli protsenti," sõnas Mertsina.