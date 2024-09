Tallinnas hakkavad novembrist trolliliinidel sõitma bussid

Tallinn teatas tänavu juunis, et 1. novembrist asendatakse trollid ajutiselt bussidega kuni uute trollide saabumiseni. 40 uue trolli ostmiseks kuulutas TLT hanke välja augustis.

Uute trollide ost ja trollitaristu ümberehitamine on kirjas ka Tallinna võimuliidu leppes, samad plaanid olid juba eelmisel linnavõimul.

Põhjus, miks vanad trollid enne liinilt võetakse, kui uued liinile lähevad, on trollide kehv seisukord. Peale liinilt võtmist paneb TLT vanad trollid müüki, kuid liinikõlbulikud need enam pole, ütles ERR-ile TLT teenindusdirektor Hannes Falten. Osa trollidest on juba liinilt võetud ja bussidega asendatud.

"TLT-l on praegu 42 trolli ja liinil igapäevaselt neist 32. Tänaseks oleme asendanud kaheksa trolli bussidega, sest üle 20 trolli ei ole enam sõidukõlbulikud," lausus ta.

Nelja trolliliini asemel hakkavad käima bussid ja need sõidavad samadel liinidel, mida sõitsid trollid: buss 81 asendab trolli nr 1, buss 83 trolli nr 3, buss 84 trolli nr 4 ja buss 86 trolli nr 5.

Teine põhjus, miks trollid vahepeal bussidega asendatakse, on tuleva aasta tee-ehitustööd – näiteks Hipodroomi ristmiku ümberehitamisel suletakse seal suund Mustamäe poole.

Trollide täpne saabumisaeg pole teada, sest hanget pikendati

Kui hange välja kuulutati, teatas TLT, et uued trollid saabuvad Tallinna järgmise aasta teises pooles. Praeguseks pole selgemaks saanud, millal uued trollid liinile lähevad.

"Hange alles käib, seega täpset aega öelda ei oska. Võime öelda, et hanke vastu on ääretult suur huvi," lausus Falten.

Suur huvi tähendab seda, et trolle tahaksid Tallinnale müüa ka suured trollitootjad ja nood palusid, et hanget veidike edasi lükataks.

"Suured tootjad palusid hanke pikendamist ja hetkel küsivad pakkujad täiendavaid küsimusi. Hanke avame oktoobris ja kui vaidlusi hanke osas ei tule, saame novembris kinnitada võitja," ütles Falten.

Enne uute trollide liinile viimist ehitatakse ümber praegune trollitaristu, sest uued trollid on võimelised liikuma ka akude peal ehk ilma kontaktliinita. Akude peal hakkavad uued trollid sõitma plaani järgi kesklinnas ehk sealt võetakse trollide kontaktliin maha, ütles Falten.

Trollid on Tallinnas sõitnud alates 1965. aastast ning nüüdne on esimene suurem katkestus trolliliikluses. Tipphetkel oli Tallinnas üheksa trolliliini, sel sajandil hakati neid aga järjest sulgema ning praegu on Tallinnas alles neli trolliliini. Veel mõni aasta tagasi oli Tallinnal plaanis ka viimased trolliliinid sulgeda, kuid tänavu tehti otsus, et trollid jäävad Tallinna alles.