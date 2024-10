Pere: autoga peab saama siin linnas sujuvalt sõita

"Autoga peab saama siin linnas sujuvalt sõita. Reformierakond kahtlemata seisab selle eest, et autoga peab olema võimalik sujuvalt Tallinnas liigelda suvel ja talvel.

Aga ummikud kaovad siis, kui meil on toimiv ühistranspordivõrk. Nendest liinimuudatustest on hea kolleeg Kristjan Järvan rääkinud ja koolivaheajal, nüüd oktoobri lõpus, hakatakse neid ellu viima," rääkis Pere.

"Iga inimene, kaheksa- ja 80-aastane peab olema suuteline iseseisvalt, ohutult ja mugavalt siin linnas liikuma. Kõnnib ta jala või kasutab ühistransporti. Meie seisame inimeste vabaduse eest ise valida endale ohutu ja ratsionaalne liikumisviis," rõhutas abilinnapea.

Pere rääkis, et kuigi meedia vahendusel on jäänud mulje, et tema ja transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) vahel käib pidev vastandumine, siis sellist vastuseisu tegelikult ei ole. "Me viskame nalja ja puha," ütles Pere.

"Meil on temaga täiesti asjalik läbisaamine. Seda on kurb öelda, aga ma veedan vist temaga rohkem nädala sees aega kui oma perega," sõnas Pere naljatledes.

"Ma soovin toonitada seda, et see on võlts vastandumine, mis on tekkinud inimestel, autojuht versus rattur või jalakäija. Me oleme kõik inimesed – kes sõidab autoga, kes kasutab ühistransporti," lisas ta.

Kas teetöid saab teha efektiivsemaks?

Augustikuus ütles linnapea Jevgeni Ossinovski ERR-ile antud intervjuus, et teetöid on kindlasti võimalik teha efektiivsemaks, näiteks kaaluda ehitajatele tähtaegade asjakohasemat panemist, et suuremad ristmikud ei oleks nädalate kaupa kinni, ilma et seal ehitustegevust toimuks.

ERR küsis Perelt, mida sellega seoses on ette võetud.

Pere rõhutas esmalt, et Eesti ehitajad on tasemel ja oskavad korralikku taristut rajada.

"Fundamentaalse muutuse me teeme järgmisel aastal, kui me läheme uutesse lepingutesse uute objektidega, et me teeksime targalt tööd ja et me ei venitaks," ütles Pere.

Pere rääkis, et linn kasutab uue asfaltkatte panemisel uut tehnoloogiat, mis võimaldab seda teha kiiremini ja kvaliteetsemalt. Teetöid võimaldab Pere sõnul kiiremaks muuta ka Tallinna heakorraeeskirja muutmine, mis on linnal plaanis. "Teetööd lähevad tulevikus ka paremaks, me võtame seda aega, kus võimalik, koomale," ütles Pere.

ERR küsis Perelt, millisel juhul jätab Tallinna linnavalitsus loa teetöödeks või töödeks, mis eeldavad tänava sulgemist või lahti kaevamist, andmata, näiteks Tallinna Veele või Utilitasele.

"Seda luba ikka saab ära öelda, kui see on põhjendatud. Me ei saa meelevaldselt tegutseda. Me mängime siin maksumaksja rahaga seaduste ja määruste järgi. Kui meil on põhjust öelda Tallinna Veele, et palun ärge nüüd tulge, te ei saa ehitusluba veel, sest et... Näiteks tänavu mina jätsin ära, oma pädevuse piirides mul oli see õigus teha, Tartu maantee viadukti – sinna oleks eelmine linnavalitsus soovinud rajada jalgratta tunneleid, kummalegi poole seda Tartu maantee viadukti Ülemistel. Ma jätsin selle ära, sest me oleksime pidanud panema kolmeks kuuks kinni linna suunduva raja täielikult. Selleks, et teha tunneli ehitustööd läbi selle tammi, me oleksime pidanud võtma ka torutööde jaoks lahti sõidutee. Sellist asja meil ei ole praegu vaja teha ja äkki meil on seda tulevikus võimalik kuidagi targemalt planeerida. Me kindlasti ei tee seda ka järgmisel aastal. Meil on kokkulepe Utilitasega olemas. Nii et meil on olnud võimalus ära jätta asju, mis oleks halvanud liikluse linnas," rääkis Pere.

Pere rääkis, et Vanasadama trammitee ehitus ja Tondi ülesõit valmivad oktoobri lõpus. Tondi ristmik avatakse liiklusele, ehitustööd kestavad seal veidi edasi. Vanasadama tramm hakkab käima uuest aastast.

"Sooviksime asju teha kiiremini"

ERR küsis Perelt, kas ta on linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) otsuste ja tegevusega rahul või ise linnapeaks saanuna oleks Pere teinud mõne otsuse teistmoodi.

"Me oleme erinevatest erakondadest. Kindlasti meie sooviksime asju teha kiiremalt, läheneda paindlikumalt, kuulata rohkem ettevõtjaid, mis on nende vajadused," vastas Pere.

"Jevgeni Ossinovskiga on väga meeldiv koostööd teha, ma olen kindel, et ta suudab seda meie väga laiapõhjalist ja kirjut koalitsiooni koos hoida võiduka lõpuni. Aga kindlasti on asju, mida meie erakond teeks teistmoodi, näiteks tsentraliseerimine," lausus ta.

"Mina ei näe põhjust, miks peaks näiteks Nõmme kultuurikeskust juhatama kusagilt Vabaduse väljakult. Miks sellist tsentraliseerimist on vaja teha? Meil on igal asumil, eriti Nõmmel, selge identiteet," rääkis Pere.

Samuti soovinuks Pere lumekoristuse tsentraliseerimist ühte majja. "Mina isiklikult oleks tahtnud, aga Ossinovski tõttu ei saanud, lumekoristuse jaoks tsentraliseerida kõik need 10 pluss lumekoristuslepingut,

mis linnal on, KEKO alla, sellepärast et siin me saaksime juhtida seda paremini," ütles ta.

Rääkides lähenevatest kohalike omavalitsuste volikogude valimistest, ütles Pere, kes on Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, et eesmärk on saada Tallinnas linnapea koht.

"Muidugi me sihime linnapea positsiooni, sellepärast et meie soovime, et Tallinn on ja jääks eestikeelseks ja eestimeelseks linnaks. Kõlab võib-olla loosungina, aga see on praeguse ja kindlasti järgmise linnavalitsuse tähtsaim ülesanne," ütles Pere.