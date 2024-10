Narvas on aasta enne kohalikke valimisi poliitiline seis tasavägine

Üks Narva valimiste favoriitidest on Keskerakond. Erakonna käes on praegu kolmandik volikogust ja üle poole võimufraktsiooni kohtadest, kuid see ei taga veel valimisvõitu.

"Eks aeg on edasi läinud ja palju asju on muutunud. Aga ma arvan, et me saame olla need, kes hakkavad partneritega läbi rääkima, et moodustada koalitsioon," ütles Keskerakonna Narva piirkonna asejuht Tarmo Tammiste.

Praegu pole veel selge, kas Keskerakond läheb valimistele oma lipu all või valimisliidus.

Valimisliidu loomisega tegeleb ka Keskerakonna igipõline oponent Narvas Katri Raik (SDE). Kambakesi võideti eelmised kohalikud valimised, sama taktikat kasutatakse ka tuleval aastal.

"Minu seisukoht muidugi on, et kambakesi, sest üksinda ei saa siin midagi vastu. Selline ühinemine käib, esimesed kohtumised on toimunud. Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on kokku heitnud ja kutsume teisi ka," rääkis Raik.

Kindlasti läheb oma lipu all valimistele erakond KOOS, mis riigikogu valimistel Narvas tugeva tulemuse tegi. Erakonna esinumber Aivo Peterson on küll kohtu all, kuid kohalikel valimistel saavad hääletada ka elamisloaga Vene kodanikud.

"Meil on kohalikeks valimisteks suured plaanid, kuna me ei saa rahvast alt vedada. Need, kes ei karda, liituvad meiega. Praegu töötame valijatega, räägime inimestega. Arvan, et saavutame eelmisest palju parema tulemuse," ütles KOOS Narva osakonna juhatuse liige Olga Timofejeva.

Keskerakonnast välja heidetud Mihhail Stalnuhhinilt "Aktuaalsel kaameral" kandideerimise kohta kommentaari saada ei õnnestunud.

"Tõenäoliselt teeb ta oma nimekirja. Eks need neli jõudu siis omavahel selle asja ära otsustavad. Aga tõenäoliselt seda ei juhtu, et keegi nendest saab siiski üle poole kohtadest enda kätte. See on väga vähetõenäoline," ütles Tarmo Tammiste.

Eelmistel kohalikel valimistel oli Narvas 45 000 valijat, kellest hääletamas käis vaid 46 protsenti.