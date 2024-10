Norstat: sotside toetus on pärast järsku langust mõnevõrra taastunud

Kuigi erakondade toetusprotsendid positsioonides suuri muutusi ei näita, on Sotsiaaldemokraatlik Erakond on reitingut tasapisi parandamas, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Üldiselt on erakondade toetusprotsendid püsinud viimastel nädalatel küllaltki stabiilsed. Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates septembri algusest olnud 28–29 protsendi vahel ning teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on alates augusti lõpust püsinud napilt allpool 20 protsendi piiri.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes on pärast septembris toimunud järsku langust oma toetust mõnevõrra suutnud taastada, viimase nelja nädalaga on sotside toetus tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad EKRE (12,9 protsenti) ja Keskerakond (12,8 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (4,1 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 37,7 protsenti ning opositsioonierakondi 54,1 protsenti vastajatest.

Erakondade reitingud. Autor/allikas: Norstat

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 23. septembrist 21. oktoobrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil tehti küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Selle küsitluses oli suurim grupp Isamaa toetajad (28,4 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,69 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,74 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui ka lühiajalise mõjuga sündmustest.