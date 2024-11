Valitsus läheb valimisõigusega seoses kiirkorras põhiseadust muutma

"Täna leppisime koalitsiooninõukogus kokku, et soovitame oma fraktsioonidel põhiseadust kiirkorras muuta, et kohalikel valimistel agressorriikide kodanikud otsustajad enam ei oleks," ütles Michal ERR-ile.

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200) ütles, et töörühm koguneb veel eelnõu teksti täpsustama ning see soovitakse riigikogu suurele saalile üle anda neljapäeva hommikul. "Kui me selle neljapäeva hommikul kella 10-ks anname sisse, siis ajaliselt jõuab selle ära teha enne järgmisi valimisi 2025. aastal," sõnas Terras.

Kiirkorras ehk selle koosseisu ajal on põhiseaduse muutmiseks tarvis riigikogu nelja viiendiku häälte enamust.

Terrase sõnul sõnastatakse eelnõu tekst viisil, et oleks ära toodud need, kes saavad valida. Eelmisel reedel nimetas Terras nendena Eesti kodanikud, NATO riikide kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud, Euroopa majandusruumi ja Šveitsi konföderatsiooni kodanikud ning nende riikide kodanikud, kellega Eestil on kahepoolsed valimisõigust tagavad lepingud, mis on riigikogu poolt ratifitseeritud. Viimane eeldatavalt selleks, et tulevikus võimaldada valida siin elavatel ukrainlastel.

Terras ütles, et halli passi omanike hääleõiguse äravõtmises veel üksmeelt ei ole.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets (SDE) ütles, et tuli koalitsioonipartneritele vastu.

"Olukorras, kus me saame aru, et ainult meie ettepanekut toetama ei tulda, me tegime kompromissi. See tähendab, et nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanek valimistel registreeruda läheb lähiajal töösse ja ka põhiseaduse muudatus, kui homme sotside juhatus ja fraktsioon sellele heakskiidu annavad," ütles Läänemets.

Nendel Vene kodanikel, Valgevene kodanikel ja halli passi omanikel, kes soovivad siiski kohalikel valimistel osaleda, soovitas Läänemets Eesti kodakondsus hankida.