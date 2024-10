Korobeinik ei pea riigi plaanitavaid kärpeid efektiivseks

Ministeeriumide tuleva aasta kärped on enamasti suunatud allasutustesse ning hõlmavad olulisel määral kokkuhoidu IT- ja majandamiskuludelt, kuid ka näiteks koolituste arvelt. Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku (KE) sõnul ei ole plaanitavad kärped efektiivsed.

Majandusministeerium ei plaani töötajate koondamist. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) toob samas välja, et üks majandusministeeriumi ja üks justiitsministeeriumi osakond vahetavad kohad. Ta ei nõustu, et see tähendab kulude liigutamist ühest kohast teise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me räägime tugitöötajatest nagu kommunikatsiooni-, administreerivad inimesed, seal me reaalselt anname ära 10 täiskohaga töökohta ja saame vastu kaks. Ehk siis me räägime tegelikult kaheksast täistöökohast, mis konkreetselt majandusministeeriumis jääb vähemaks. Aasta jooksul me räägime poole miljoni euro suurusest kärpest," rääkis Keldo.

Kliima- ja taristuministeerium hoiab samuti kokku eeskätt valitsemisala asutuste IT- ja majandamiskuludelt. Mõned inimesed koondatakse ka ministeeriumis.

"Minu teada meil praegu õnnestub teha nii, et igast osakonnast me peame koondama umbes ühe inimese. Muidugi, kui me räägime üksikute ametnike kärpimisest, siis mingit väga suurt kokkuhoidu see ei anna," ütles taristuminister Vladimir Svet (SDE).

Välisministeerium praegu veel arvutab, kui palju töökohti saab uuel aastal koondada, kuid ministri sõnul ollakse juba piiri peal. Selle asemel vaadatakse projekti- ja tegevustoetuseid ning haldus ja IT-kulusid.

"Meil ei ole ühte asja, mida me ära jätame, vaid me vaatame kõik oma tegevused, ka oma saatkondades üle, et kust me saame põhimõtteliselt 50 000 kuni 60 000 euro kaupa kokku hoida. See kätkeb eelkõige tegevusi, mida me lükkame tuleviku jaoks, et me saame täna hakkama. Aga kui küsida, kas see kõik on jätkusuutlik tegevus, siis see kindlasti ei ole," sõnas välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).

Keskerakondlasest parlamendisaadik Andrei Korobeinik saatis ministeeriumitele palve kirjeldada, mida nad kärbivad. Ta tõi muu hulgas välja, et mõned ministrid ei teagi, kui palju kärpida õnnestub. Korobeiniku sõnul tuleks ametnikke koondada rohkem, samas IT-investeeringute edasilükkamine tähendab, et hiljem tuleb lihtsalt rohkem maksta.

"Üldine suhtumine on see, et praegusel ajal nad tahavad enda inimesi hoida. Tegelikult ametnikke saaks koondada, riigisektorit saaks efektiivsemaks muuta siis, kui investeerida tehnoloogiatesse, aga tehisintellekti võimete poolest on Eesti riigisektor altpoolt kolmas," ütles Korobeinik.