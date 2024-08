Automaks annab uute sõidukite müügis juba tunda, tulevikus ilmselt enamgi

Seitsme kuu kokkuvõttes on uute sõiduautode turg möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 13,8 protsenti miinuses. Ka tarbesõidukeid on tänavu müüdud vähem, kuid langus on vaid 0,6 protsenti.

Volkswageni edasimüüja Moller Auto Mustamäe esinduse müügijuhi Andrei Jevtušenko sõnul on automüügi langus tingitud üldisest majanduslikust olukorrast.

Jevtušenko sõnul on hinnatõusud olnud märgatavad ning inimesed ei söanda suuri oste teha, sellest tulenevalt ongi müük väiksem. "Inimestel on ebakindlus suur. Viimastel aastatel on olnud palju teadmatust tuleviku osas, kõik muud kõrvalolevad suured sündmused ja kõik see, mis eelnevalt toimus kriisist tulenevalt ja Covidist tulenevalt mõjutavad," ütles müügijuht.

Aasta Auto Škoda Tartu esinduse müügijuhi Kaarel Tamme sõnul on Lõuna-Eestis viimase kahe kuu näitel müük hoopis suurenenud. "Tundub, et automaksu raames on inimesed ärganud ja on rohkem vahetussoovi tekkima hakanud," ütles ta.

Tamme märkis, et olenemata üldisest hinnatõusust nende tellimuste arv just kasvab, mida võib automaksuga seostada.

"Ma arvan, et sel aastal autoturg elab veel väga hästi," ütles Tamm, kelle sõnul on Aasta Auto Škoda Tartu esinduse käekäik olnud samal tasemel nagu eelmisel aastal.

Jevtušenko prognoosis, et Moller Auto selle aastaga eelmise aasta tulemusi tõenäoliselt täis ei saa.

Mõlemad müügispetsialistid laususid, et tulevikku, kuidas automaks võib inimeste ostukäitumist mõjutama hakata, on keeruline prognoosida.

"Automaks paneb kindlasti matsu, kui suur see langus tuleb, on täna raske öelda," rääkis Jevtušenko. Ta lisas, et ettevõtted vast ei hakka oma kasutatud autosid uute vastu vahetama.

Seevastu eraisikute vaatest võib Jevtušenko sõnul tekkida olukord, kus inimesed sõidavad oma eelneva autoga kauem ning mõtlevad uue auto peale alles siis, kui juba häda käes.

Elektri- ja hübriidautode müük suureneb

Tõusnud on samas elektri- ja hübriidautode müük. Seitsme kuu kokkuvõttes on tänavu elektriautosid antud klientidele üle ühe protsendi enam kui mullu, mis on pigem stabiilne tulemus.

Hübriidautod on seevastu suurima osakaaluga müügis, neid ostetakse innukalt. Näiteks juulikuus moodustasid hübriidautod 51 protsendiga enamuse kogumüügist. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on hübriidautode müük tõusnud kaheksa protsenti.

"Hübriidi puhul on tulnud teatud arv uusi mudeleid, mis on tekitanud väga suure kasvu," nentis Andrei Jevtušenko.

Kaarel Tamm viitas ka siin automaksule: "Kui vaadata kuidas automaks kujunema hakkab, siis eks inimesed mõtlevad hübriidi peale rohkem, et vähem maksma peaks. Hübriid peaks tulevikus olema tunduvalt soodsam üleval pidada."

Viimasega nõustus ka Jevtušenko, lisades, et pikaajalises perspektiivis hoiab inimene hübriidautoga kütust kokku, mis on ehk samuti müüki suurendanud.

Milliseid automarke inimesed eelistavad?

Populaarseim automark, mida ostetakse, on Škoda nii teist kuud järjest kui ka aasta esimese seitsme kuu kokkuvõttes. Populaarseimad mudelid on Tamme sõnul Škoda Octavia ja Škoda Kodiaq.

Škoda järel ostavad inimesed enim Toyota ja Volkswageni autosid. Volkswageni kolmandat kohta populaarsuse edetabelis põhjendas Jevtušenko sellega, et turule on jõudmas uued mudelid: "Kevadel on tulnud Volkswageni jaoks uued märgilised mudelid, nagu Tiguan, Passat, nüüd hiljuti Golf."

Tarbesõidukitest moodustasid levinuimate automarkide esikolmiku Peugeot, Ford ja Citroen. Veokeid müüsid enim Scania ja Volvo.