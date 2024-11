PRFoodsi ähvardab pankrot

Börsiettevõtte PRFoods tegevuse jätkumine on märkimisväärse kahtluse all ja grupp ei pruugi suuta oma vara realiseerida ega kohustusi täita, teatas ettevõte oma majandusaasta aruandes.

Kala kasvatamise, töötlemise ja müügiga tegelev PRFoods avaldas konsolideeritud majandusaasta aruande, kus toob välja, et grupi tegevuses on eelnenud aastail tehtud mitmeid ümberkorraldusi, et rahavoogusid parandada, kuid sellest hoolimata on ettevõtte võlakoormus ja netovõlg endiselt kõrged.

Juhatus tõi välja, et grupi tegevuse jätkumine ning võime oma varasid realiseerida ja kohustusi täita on suure kahtluse all. Nimelt olid PRFoodsi lühiajalised kohustused 30. juuni seisuga ligi 13,5 miljonit eurot, ületades käibevarasid 9,2 miljoni euro võrra.

Kõige suurema osa lühiajalistest kohustustest moodustavad noteeritud võlakirjad väärtusega 9,4 miljonit eurot. Kuna aga nende lunastustähtaeg on juba tuleva aasta 22. jaanuaril, on nende tagasimaksmine ettevõtte teatel suure küsimärgi all, arvestades grupi kõrget võlakoormust ja seda, et neil ei ole tähtajaks vaba raha.

"Seega on juhatuse hinnangul lühiajaliste intressikandvate võlakohustiste tagasimaksmine seotud olulise ebakindlusega," sedastas ettevõtte juhatus.

Selleks, et tagada PRFoodsi tegevuse jätkumine, plaanib juhatus võlakohustused restruktureerida. Kava plaanib juhatus võlakirjaomanikele tutvustada neljanda kvartali jooksul.

Kui augusti lõpus avalikustatud PRFoodsi viimase majandusaasta neljanda kvartali ja 12 kuu vahearuande kohaselt oli ettevõtte puhaskahjum 2,8 miljonit eurot, siis auditeeritud aastaaruandes oli puhaskahjum ligi 4,7 miljonit eurot ehk 68 protsenti kvartaliaruandes näidatust suurem.

Kontserni müügitulu oli 17 miljonit eurot, samas kui 2022.–2023. aastal ulatus see 19,6 miljoni euroni. Toona jäädi aruandeperioodil 331 000 euroga kasumisse.

Puhaskahjumi suurenemise põhjuseks tõi ettevõte vara väärtuse testi, mille tulemusel hinnati firma väärtus 1,9 miljoni euro võrra alla. Kvartaliaruanne allahindlust ei kajastanud, sest selleks ajaks ei olnud PRFoodsi õiglase väärtuse määramiseks vajalikku turuinfot veel avalikustatud.

Kevadel taandus PRFoodsi juhi kohalt Indrek Kasela, kes lahkus ka tütarettevõtete Saaremere Kala ja Saare Kala Tootmine juhatusest. Lisaks juhtimisstruktuurile oli muudatusi kogu ettevõtte tegevuses. 2023. aasta talvel väljus PRFoods Saaremaal asuvast vikerforelli kalakasvatusest Redstorm, et võlakoormust vähendada, tänavuse aasta alguses siseneti uuesti Soome eksporditurule, tegeleb ka Aasia ja Põhja-Ameerika turule minekuga ning Saaremaa üksuse ülesehitamisega.