Kuulus analüütik Nate Silver annab kerge eelise Trumpile

Silveri prognoos näitab, et Trumpi võidu tõenäosus on 51,5 protsenti. Kamala Harrise võidu tõenäosus on 48,1 protsenti.

Silver lahkus 2023. aastal FiveThirtyEightist ning jätkab oma mudeli kasutamist. Ta avaldas viimase prognoosi oma Substacki päevikus. Tema koondkeskmise reitingu Silver Bulletin järgi on Harrisel üleriigiliselt napp edu.

Harrisel on Trumpi ees 0,7 protsendine edumaa. Presidendivalimiste võidu võti on aga hoopis edu kaalukeeleosariikides. Silver Bulletini keskmise järgi on Trumpil Pennsylvanias napp edu. Trump juhib veel Arizonas, Põhja-Carolinas, Nevadas ja Georgias. Sellest piisaks valimiste võitmiseks

Samas Trumpi edu on nendes osariikides nii napp, et jääb veapiiri sisse. Ka Nate Silver tõi välja, et valimiste saatus püsib endiselt noateral.

Seega pole veel miski selge, võib tulla ka üllatusi. Näiteks üks Iowa osariigis korraldatud küsitlus viis Harrise üllatuslikult Trumpist ette. Varem arvati Iowa olevat vabariiklasi pooldav osariik. Samas teised küsitlused näitavad Trumpile seal üsnagi suurt edumaad.

Eelmistel valimistel reitingud pigem alahindasid Trumpi toetust. Samas 2022. aasta vahevalimiste ajal reitingud pigem ülehindasid vabariiklaste toetust. Seekordset reitingute täpsust saab kontrollida alles peale valimisi.

Näiteks ajaloolane Allan Lichtman ei võta oma prognoosides üldse arvesse küsitlusi, vaid kasutab oma metoodikat. Ta oli ka üks väheseid, kes Trumpi 2016. aasta valimisvõitu ennustas. Lichtman eeldab, et riigi järgmiseks presidendiks saab Harris.