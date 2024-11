Kaju: USA valijad on majandusküsimustes armutud

USA presidendivalimiste kampaania kesksed teemad on olnud majandus, tervishoid, kuritegevus, immigratsioon, relvapoliitika ja abordiõigus. Neist üks tähtsamaid on olnud majandusküsimused.

Andreas Kaju rääkis "Välisilmas", et USA praegune majandusolukord räägib demokraatide kahjuks.

"Ameerika valija on selles osas olnud alati armutu. Üldiselt on Ameerikas väga raske tagasi võita Valget Maja, kui valijate hinnang on selline, et elu enne sinu ametiaega ehk antud juhul Joe Bideni ametiaega oli parem, turvalisem või kindlam kui selle ametiaja lõppedes. Ja demokraatide kahjuks kindlasti räägib praegu see, et väga suurel osal Ameerika valijatest on inflatsiooni tõttu tunne, et neil on käes vähem raha kui varem ja see kindlasti mõjutab nende võimalusi ka sel korral," selgitas ta.

Kaju sõnul suudavad vabariiklased valijaid majandusküsimustes paremini kõnetada mitmel põhjusel.

"Üks kiht on see, et vabariiklased on traditsiooniliselt olnud usutavamad majanduspoliitikas ja majandusküsimustes. Valija seostab – kas teenitult või mitte – majandusedu, kasvu, majanduspoliitikate väljapakkumist, tugevat juhtimist, mida kriisi ajal justkui on vaja – kuigi meie siin tahaksime sellises kriisis elada nagu Ameerika majandus täna on –, vabariiklasi. Teine asi on muidugi Donald Trumpi ettevõtja taust, mis toob ka selle kenasti valija jaoks kokku, et eriti võrreldes Kamala Harrisega on vabariiklased ja Trump usutavamad majandusküsimustes," rääkis Kaju.

Vabariiklased on võtnud oma üheks põhiliseks kampaaniateemaks ka immigratsiooni ja seda mitmel põhjusel.

"Üks on see, et päriselt on immigratsiooniküsimus Ameerikas päevakorras ja mõlema partei valija jaoks kolm miljonit ebaseaduslikku immigranti aastas – Euroopa Liidus oli see 2023. aastal 300 000, mis on metsik vahe, kuigi meil on 500 miljonit inimest –, need ebaseaduslikud piiriületused eriti piiriosariikide jaoks, näiteks Arizonas, mis on üks seitsmsest kaalukeeleosariigist, seal inimesed tunnetavad seda probleemi. Täna Ameerika valijate enamus ütleb, et sellega ei ole okei, see asi tuleb lahendada," rääkis Kaju.

Immigratsiooniprobleem räägib Kaju hinnangul samuti demokraatide kahjuks.

"Kamala Harrise kahjuks töötab see sellepärast, et ta oli aseperesident viimased neli aastat ja üks väheseid ülesandeid, mis talle justkui presidendi poolt oli antud, oli lahendada piiriküsimus ja ilmselgelt ta ei ole sellega hakkama saanud. Teisalt, see on põhjustanud selle, et tema ise on ka täna demokraatide partei toonud selles küsimuses väga palju paremale poole ja võtnud võrdlemisi konservatiivse hoiaku piiri- ja immigratsiooniküsimuses," selgitas ta.

Küsitluste järgi on seis Trumpi ja Harrise vahel päev enne valimispäeva väga tasavägine. Kaju hinnangul sõltub kõik sellest, kumb kandidaat on suutnud oma valijaid rohkem hääletama meelitada.

"Entusiasmiuuringud näitavad, et demokraatidel peaks olema umbes 10-protsendiline edu, mis tähendab, et nende valijad tunnevad suuremat entusiasmi oma kandidaadi suhtes, eriti pärast seda kui Joe Biden asendati Kamala Harrisega. Teiselt poolt nii paljud teemad on demokraatide jaoks praegu vastutuul, eriti majandus," ütles Kaju.

"Mina isiklikult arvan, et põhiküsimus saab olema see, kui suur saab olema nn sooline lõhe ehk mehed, kes valivad ennekõike Trumpi, ja naised, kes valivad ennekõike Harrist – kumb gruppidest tugevamini seekord välja tuleb. Ja abordi ja reproduktiivõiguste küsimus, et kuivõrd palju naised tulevad ainult selle teema pärast välja ja on valmis demokraate veel toetama vaatamata majandusteemale, immigratsiooniteemale. See on üks põhiküsimusi," selgitas Kaju.