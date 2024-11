Kaju: miljonid demokraadid jäid neil valimistel koju

Kui väga rangelt vaadata uuringuid, siis USA valimistulemused on veapiiri sees ja märgid Donald Trumpi võidust on olnud kõikides uuringutes juba kuudeviisi, sõnas USA poliitika vaatleja Andres Kaju.

"Et Trumpi positsioonid paranesid vähemuste seas, ennekõike latiinode, ennekõike noorte meeste seas olenemata nahavärvist - see kõik leidis ka aset ja juhtus. See oli ka üks suurimaid muutusi võrreldes 2020. aasta valimistulemusega, sõnas Kaju.

Kaju sõnul oli ootamatum, et võrreldes 2020. aastaga jäid miljonid demokraadid koju.

"Sellele ei ole veel täna head seletust, ma arvan, et kuudeviisi demokraadid selle sisekaemusega tegelevad. Kas neil ei olnud õiget sõnumit, arvestades, et põhiteemaks kujunes majandus. Kas kandidaat ei veennud või oli midagi muud," sõnas Kaju.

Kaju ütles, et Trumpi võim on absoluutsele lähedal.

"Selliseid olukordi pole tihti ja need ka ei kesta kaua. Ameerikas on vahevalimised juba kahe aasta pärast. Ameerika valija reageerib nii, et umbusaldab kohe vähemalt ühes kongressi kojas, ja vahetab selle partei välja. Aga kaheks aastaks tõenäoliselt jääb see tõenäoliselt vabariiklaste kätte, kus see ka täna on," sõnas Kaju.

"Kaks aastat on Trumpil aega teha seda poliitikat, mida ta oma valijatele lubanud on. Kiired sammud tulevad majanduses ja immigratsioonis," sõnas Kaju.

Ukraina sõda Trump kindlasti 24 tunniga ei lõpeta.

"Seda ootust ka kellegi ei ole. Kuigi mind üllatas ka täna Eesti poliitanalüütikute entusiasm ja optimism Trumpi ametisse asumise osas - küllap kõlab selles meie pettumus Bideni poliitika osas," sõnas Kaju.

Rohepöörde lõpetamine Trumpi poolt on illusioon, sest Ameerikas keskvalitsus rohepööret ei korralda, ütles Kaju.

"Ilmselt tuleb paljudele üllatusena, et kõige suuremad päikest ja tuult arendavad osariigid on vabariiklaste käes - Texas ja Oklahoma. Ameeriklased tahavad olla energiat eksportiv riik - ükskõik kust see tuleb," sõnas Kaju.

Senist maailmakorra kukkumist ei tasu karta, kinnitas Kaju.

"Ka Bidenile lugesid ennekõike majandus ja töökohad, seejärel julgeolek. Selle tulemusi me praegu Ukrainas näemegi," lisas Kaju.