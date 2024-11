Iisraeli vutifännide ründamisele Amsterdamis eelnes üleskutse juudijahile

Amsterdami Ajaxi jalgpalliklubi ja Tel Avivi Maccabi neljapäeval toimunud mängu eel vallandus sotsiaalmeedia kohalikes vestlusgruppides arutelu Maccabi toetajate ründamiseks, milles osalejad kutsusid üles korraldama juudijahti (hollandi keeles Jodenjacht), märkis WSJ.

Hollandi võimude teatel vallandus neljapäeva hilisõhtust reede varajaste hommikutundideni vägivallalaine, milles ründajad jälitasid iisraellasi mootorratastel mööda tänavaid ja pekstes neid. Rünnakud toimusid pärast seda, kui internetis levitati videoid, kus Maccabi fännid tõmbasid Amsterdamis maha Palestiina lipu ja skandeerisid palestiina terrorirühmituse Hamas vastaseid ja Iisraeli armeed toetavaid loosungeid. Politsei teatel sai vigastada 25–35 inimest.

Hollandi võimude sõnul olid rünnakud Maccabi fännidele ette planeeritud ning ründajad liikusid kiiresti, tegutsedes Iisraeli fännide vastu stiilis "löö ja jookse". Politsei teatas, et uurib, kes rünnakuid algatas ja kuidas neid koordineeris.

Prokuratuuri teatel vahistati enne jalgpallimatši ja selle ajal üle 60 inimese. Sellest ajast alates on avalikustatud ainult ühe vahistatu nimi. Neli kahtlusalust, sealhulgas kaks alaealist, jäid vahi alla kahtlustatuna vägivallatsemises, teatas prokuratuur. Ametnikud keeldusid arreteeritud kahtlusaluseid tuvastamast.

The Wall Street Journali intervjueeritud Maccabi fännid ütlesid, et vägivald vallandus pärast kahte päeva, kui neid oli Amsterdamis jälitatud ja peamiselt verbaalselt ahistatud. Mõned Maccabi fännid ütlesid, et nägid taksojuhte, kes kasutasid oma telefone nende asukoha fikseerimiseks.

Vastasseis kasiino juures

Kuvapilt sotsiaalmeediarakenduse WhatsAppi Palestiina-meelse grupi vestlusest, mida nägi WSJ, kutsus neljapäeval korraldama juudijahti ja viitas kolmapäevaõhtusele vastasseisule, kus rühm Iisraeli fänne sattus konflikti kohaliku rahvahulgaga, mille seas olid ka taksojuhid, kes olid vastanud online-üleskutsele mobiliseeruda.

"Nad teadsid kõike," ütles 30-aastane Maccabi fänn Shachar Bitton lehele. "Nad teadsid täpselt, kus me ööbisime. Nad teadsid täpselt, mis hotellides, millisel tänaval me sõidame. See kõik oli hästi organiseeritud, hästi ette valmistatud."

Bitton kirjeldas, kuidas viibis kolmapäeval – päev enne Maccabi-Ajaxi jalgpallimatši – kasiinos Holland ning kaks tema sõpra tulid veriste nägudega seal tema juurde. Bitton ütles, et väljaspool kasiinot nägi ta umbes 200 inimest, kellest paljud rääkisid araabia keelt, ootamas, kuni Iisraeli fännid kasiinost lahkuvad.

Bitton ütles, et saabus kasiinosse kolmapäeva õhtul ilma Maccabi sinist ja kollast varustust kandmata. "Me teame, kuidas lihtsalt sulanduda. Kandke üleni musta, üleni valget. Ja rääkige vaikselt. Kuid me ei kujutanud kunagi ette, et juhtub see, mis juhtus," ütles ta.

Politsei teatas, et veebis kutsuti taksojuhte Casino Holland juurde ja astuma vastu umbes 400 Maccabi toetajale, kes olid sinna kogunenud. Casino Holland teatas hiljem, et vallandas kasiino turvamehe, kui sai teada, et see oli saatnud vestlusgruppi sõnumeid, mis olid seotud sealse vastasseisuga, lisades, et ei salli vägivalda ega antisemitismi.

Vahepeal mängis Bitton kasiinos kaarte kuni kell sai umbes pool kaks öösel. Selleks ajaks, kui ta aru sai, mis toimub, oli Iisraeli-vastane rahvahulk kasiino ümber paisunud umbes 200 inimeseni koos kümnete taksode ja sõiduautodega, rääkis ta lehele.

Bittoni sõnul keeldus kasiino juurde saabunud politsei teda ja ta sõpru nende hotelli saatmast. "Nad ütlesid: "Me ei kavatse teid kaasa võtta. Jätkake lihtsalt kõndimist. Mis iganes juhtub, see juhtub," kirjeldas Bitton.

Amsterdami politsei ei soovinud Bittoni väiteid kommenteerida. Reedel ütlesid nad, et vältisid suuri vastasseise, saates paljud Maccabi fännid kasiinost välja ja hotellidesse. Hollanid ametnikud teatasid, et uurivad korrakaitse valmisolekut ja tegevust.

Bitton rääkis, et lahkus kell kolm öösel kasiinost koos umbes 40 Maccabi toetajaga. Rohkem kui tund kõndisid nad vaikselt mööda tänavaid, neile järgnesid jalgratastel mehed, kes sõimasid neid ja karjusid: "Free Palestine,". Neile järgnesid ka taksod ja Mercedes-Benzi sõiduatod, mida tavaliselt kasutavad äpitaksod, ütles Bitton. Autojuhid filmisid oma ööbimispaika kõndivat juutide rühma.

"Ärge tehke midagi. Ärge isegi vaadake neid. Me ei taha midagi alustada," meenutas Bitton grupile öeldud õpetussõnu. "Teadsime kohe, et kui nad filmima hakkavad, siis saadavad nad võib-olla mõned teised meid ootama."

Tel Avivi Maccabi jalgpallimeeskonna fännid Amsterdamis De Dami väljakul enne matši Ajaxiga. Autor/allikas: SCANPIX / ANP

Samal ajal toimus ka Hollandi ja Türgi klubi matš

Samal õhtul, kui tomius Ajaxi ja Macabi matš, võõrustas aga jalgpallimängu ka lähedalasuva Alkmaari linna koduklubi, mis mängis Türgi meeskonnaga Fenerbahce. See tähendas, et Fenerbahce palestiinameelsete fännide hulk liikus läbi Amsterdami.

Amsterdam oli aga tulvil tuhanded Iisraeli jalgpallifännid, kellest paljud kandsid Maccabi sini-kollast fännisümboolikat.

Kolmapäeval osalesid kõigi kolme meeskonna fännid väikestes kokkupõrgetes, mida politsei kirjeldas. Maccabi toetajad rebisid ühelt hoonelt Palestiina lipu ja vandaalitsesid ühe takso kallal, teatas politsei. Teises linnaosas põletati Palestiina lipp.

Sotsiaalmeedias levisid videod, kus Maccabi fännid skandeerivad araabia- ja palestiinlaste-vastaseid loosungeid. Üks Storyfulis ilmunud klipp näitas, kuidas Maccabi fännid sõitsid metroojaama eskalaatorist alla ja skandeerisid heebrea keeles: "Las IDF (Iisraeli sõjavägi – toim.) võidab. F… araablased!"

Teises videos, mille tõesust Storyful kinnitas, oli näha, kuidas inimesed eemaldasid hoonelt Palestiina lipu, samal ajal kui rahvahulk juubeldas ja skandeeris: "F… you Palestiina." Storyful kuulub The Wall Street Journali emaettevõttele News Corp.

Amsterdami linnavolikogu liige Jazie Veldhuyzen ütles, et tema partei vaidlustas narratiivi, mille kohaselt põhjustasid rahutused palestiinameelsed meeleolud, viidates videotele, kus Maccabi fännid sõda toetavaid loosungeid skandeerivad. "Sellele järgnenud rahutused oli reaktsioon sellele," ütles ta.

Maccabi fännid ütlesid aga, et pälvisid linnas tähelepanu isegi siis, kui üritasid olla diskreetsed.

Sotsiaalmeedias levis staadionil filmitud video, millel on näha, kuidas Maccabi poolehoidjad lärmavad vaikuseminuti ajal, millega mälestati Hispaanias toimunud äsjase üleujutuste ohvreid. Kohtumisel osalenud iisraellane Sagiv Barazani ütles, et Maccabi fännid ei teadnud vaikuse hetkest, kuna see kuulutati välja hollandi keeles.

Maccabi toetajast finantsnõustaja Ziv ütles WSJ-le, et õhkkond staadionil oli rahulik. Tema ja teised Maccabi fännid tunnustasid pärast matši lõppu Ajaxit ja selle toetajatele. "Meil on tõesti side Ajaxi fännidega," ütles Ziv. "Kuigi kaotasime 5-0."

Amsterdam oli kunagine juutidele turvaline linn

Samal nädalal mälestati Hollandis Kristallööd, mille ajal Saksa natsid ründasid 9.-10. novembril 1938 juute ja nende vara.

Amsterdam on läbi imbunud holokausti ajaloost. Linnas oli enne holokausti suur ja hästi hakkama saav juutide kogukond. See on koht, kus oma päeviku kaudu üleilmselt tuntuks saanud juudi teismeline Anne Frank varjas end aastaid, enne kui ta 1944. aastal arreteeriti ja natside koonduslaagris suri.

Linna jalgpalliklubi Ajaxi toetajad nimetavad end sageli "superjuutideks" ja näitavad mängudel regulaarselt Iisraeli lippu või Taaveti tähte. Mitmed Maccabi fännid ütlesid, et soojad suhted Ajaxi ja selle toetajatega on üks põhjus, miks nad nii väga ootasid neljapäevast jalgpallimatši.

Amsterdami linnapea Femke Halsema ütles, et juutide jahtimisena kirjeldatud tegevust kommenteerides: "See on nii šokeeriv ja põlastusväärne, et ma ei saa sellest veel üle. See on häbiväärne," ütles ta.

Suure moslemielanikkonnaga Euroopa linnad on Gaza sõja algusest peale muutunud pingekolleteks. Võimud on registreerinud antisemiitlike tegude tõusu pärast Hamasi juhitud rünnakut Iisraeli vastu 7. oktoobril 2023 ja sellele järgnenud Iisraeli vägede sissetungi Gaza sekotrisse, mille käigus on hukkunud üle 40 000 palestiinlase.

Amsterdam on olnud üks tulihingeliste Palestiina-meelsete protestide toimumispaik, sealhulgas üks selline leidis aset riikliku holokaustimuuseumi lähedal, kui Iisraeli president Isaac Herzog osales märtsis selle avamisel.

Firmad lubasid Hollandi võimudega koostööd teha

Taksofirma Uber teatas, et ühelgi ettevõtte taksosõidul pole vägivallajuhtumitest teatatud. Uber lisas siiski, et toetab Hollandi ametivõimude jõupingutusi õigusrikkujate tuvastamisel.

Samas WhatsAppi sõnumirakendus tõesti kihas, märkis WSJ. Lehe nähtud ekraanipilt grupivestlusest pealkirjaga "Community Center" koos Palestiina lippude jadaga näitas hollandikeelset sõnumit, mis kutsus üles osalema pärast Maccabi-Ajaxi matši toimuvas juudijahi teises osas.

Teises sõnumis tänati vestluse liiget araabia keeles, et ta teavitas gruppi iisraellaste liikumistest, lisades hollandi keeles: "Vend, su jootraha oli kulda väärt."

Ettevõttele Meta Platforms kuuluv sõnumsiderakenduse WhatsApp esindaja ütles, et rakenduse kasutamine vägivalla korraldamiseks on selle reeglitega vastuolus ja lisas, et vastab ainult juriidiliselt korrektsetele taotlustele.

Telegram teatas, et sulges grupivestluse, mis võis olla seotud Amsterdami sündmustega, ning on valmis tegema koostööd Hollandi võimudega. Telegram teatas, et ei salli oma platvormil üleskutseid vägivallale.