Riigikaitsekomisjon tahab Kiili raporti kevadeks valmis saada

Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas neljapäevasel istungil üksmeelselt, et komisjoni liikme Meelis Kiili (RE) eestvedamisel koostatakse raport Eesti riigi valmisolekust julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeolekuolukorras.

Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles, et tuleval aastal on kavas kaasajastada Eesti julgeolekupoliitika alused, komisjon peab sellesse protsessi panustama ja esitama oma soovitused ning see ongi raporti eesmärk.

Ta lisas, et riigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine on hädavajalik kiiresti muutuvas julgeolekukeskkonnas.

Komisjon määras raportööriks Meelis Kiili, kelle sõnul on raporti koostamise käigus plaanis läbi töötada riigi julgeolekut kujundav seadusandlus ja muud alusdokumendid, analüüsida ja hinnata nende tõhusust muutuvas julgeolekukeskkonnas ning kaardistada laiapindse riigikaitse ja sellest johtuva riigi valmisoleku sõlmküsimused.

Riigikaitsekomisjoni otsuse kohaselt tuleb raport komisjonile esitada hiljemalt kevadistungjärgu lõpuks.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt võib komisjon koostada oma valdkonda kuuluva teema läbitöötamiseks või järelevalve teostamiseks raporti. Selleks määrab komisjon oma liikmete hulgast raportööri, kelle ülesanne on juhtida raporti koostamise protsessi ja tagada, et raporti projekt valmib komisjoni määratud tähtajaks. Projekt esitatakse heakskiitmiseks komisjonile.

Raporti eesmärk on teha järeldusi ning esitada ettepanekuid või anda riigikogule, komisjonile või valitsusele soovitusi. Raport avalikustatakse riigikogu veebilehel. Seaduse kohaselt võib komisjon teha riigikogu juhatusele ettepaneku arutada raportit ka olulise tähtsusega riikliku küsimusena täiskogus.