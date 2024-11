Saksa kantsler Scholz helistas Putinile

Saksa kantsler on seega esimene Ukraina olulise toetajariigi valitsusjuht, kes taastas otsekontakti Putiniga. Eelmine telefonikõne Scholzi ja Putini vahel toimus 2022. aasta detsembris.

Allikate teatel kestis Putini ja Scholzi vestlus ligi tund aega ja ametnikud ütlesid, et nad nõustusid jätkama kõnelusi. Kreml teatas, et Putin ja Scholz pidasid maha "otsekohese ja üksikasjaliku vestluse".

Saksa valitsuse pressiesindaja ütles, et Scholz kutsus Putinit üles sõda lõpetama ja Ukrainast vägesid välja viima. Samuti rõhutas Scholz, et Saksamaa toetab Ukrainat nii kaua kui vaja, vahendas Reuters.

Scholz ütles veel, et Venemaa peab olema valmis pidama Ukrainaga läbirääkimisi eesmärgiga jõuda õiglase ja kestva rahuni. Kantsleri pressiesindaja teatas, et veidi varem rääkis Scholz ka Zelenskiga.

Kremli teatel ütles Putin Scholzile, et Venemaa on valmis vastastikku kasulikuks koostööks energiasektoris, kui Saksamaa pool selle vastu huvi ilmutab

Kremli teatel rääkis Putin veel, et igasugune mõeldav kokkulepe Ukraina konflikti lõpetamiseks peab peegeldama uut territoriaalset tegelikkust

"Võimalikud kokkulepped peaksid arvesse võtma Venemaa julgeolekuhuve, lähtuma uuest territoriaalsest tegelikkusest ja, mis kõige olulisem, käsitlema konflikti juurpõhjuseid," teatas Kreml.

Kreml tõi veel välja, et soovi kõnelda väljendas Berliin.

Hiljuti toimusid USA-s veel ka presidendivalimised ning maailma võimsama riigi juhiks saab taas Donald Trump. Eelmisel neljapäeval rääkis Trump samuti Putiniga, mis oli esimene telefonivestlus nende kahe vahel pärast seda, kui Trump valimised võitis.

Järgmise aasta veebruaris toimuvad valimised ka Saksamaal. See tähendab, et kui Donald Trump 20. jaanuaril USA presidendiks vannutatakse, käib Saksamaal juba aktiivne valimiskampaania.

Scholz on seni järjepidevalt keeldunud Tauruse tiibrakettide saatmisest Ukrainasse. Arvamusküsitlustes liidri kohal olev CDU juht Friedrich Merz on öelnud, et on teatud tingimustel valmis tarnima Tauruse rakette Ukrainale.

Merz ütles oktoobris telekanalile ARD, et kõigepealt tuleks pöörduda Putini poole palvega lõpetada Ukraina tsiviiltaristu ründamine. Kui Moskva siis järele ei anna, peaks Ukraina saama piiranguteta kasutada neid relvi, mis on juba tarnitud.

"Ja teine samm oleks Tauruse rakettide tarnimine. Siis on Putini otsustada, kui kaugele ta tahab seda sõda eskaleerida," ütles Merz.