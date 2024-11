Trumpi poolt hääletanud moslemeid pahandab tema kabineti Iisraeli-meelsus

USA moslemijuhid, kes toetasid vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi, et sellega protesteerida president Joe Bideni administratsiooni toetuse vastu Iisraeli sõjale Gaza sektoris ja rünnakutele Liibanoni vastu, on nüüd Trumpi valikutes tema kabineti koosseisu suhtes sügavalt pettunud.

"Trump võitis tänu meile, aga me ei ole rahul tema valitud riigisekretäri (välisministri – toim.) ja teistega," ütles uudisteagentuurile Reuters Philadelphia investor Rabiul Chowdhury, kes juhtis Pennsylvanias kampaaniat Abandon Harris (Hüljake [demokraatide presidendikandidaat Kamala] Harris) ja oli liikumise Moslemid Trumpi eest üks kaasasutaja.

Vaatlejate hinnangul võis moslemite toetus aidata Trumpil võita ühes kaalukeeleosariigis Michiganis ja aidata kaasa ka võidule muudes osariikides.

Trump teatas sel nädalal, et valis oma kabineti välisministriks vabariiklasest senaatori Marco Rubio, kes on Iisraeli kindel toetaja. Selle aasta alguses ütles Rubio, et hoidub üleskutsest sõlmida Gazas relvarahu ja usub, et Iisrael peaks hävitama Hamasi kõik elemendid. "Need inimesed on tigedad loomad," lisas ta Hamasi silmas pidades.

Trump nimetas järgmiseks suursaadikuks Iisraelis Mike Huckabee, endise Arkansase kuberneri ja veendunud Iisraeli-meelse konservatiivi, kes toetab Iisraeli okupatsiooni Läänekaldal ja on öelnud, et kahe riigi lahendus Palestiinas ei töötaks.

Trump on valinud USA suursaadikuks ÜRO juures vabariiklaste esindaja Elise Stefaniku, kes nimetas ÜRO-d antisemitismi prügikoldeks, kuna see mõistis hukka tsiviilisikute hukkumise Gazas.

Ameerika moslemite kaasamise ja mõjuvõimu suurendamise võrgustiku (AMEEN) tegevdirektor Rexhinaldo Nazarko ütles, et moslemitest valijad lootsid, et Trump valib valitsuskabineti poliitikud, kes töötavad rahu nimel, aga sellest pole märkigi.

"Oleme väga pettunud," ütles ta. "Tundub, et see administratsioon on täienisti mehitatud neokonservatiivide ja äärmiselt Iisraeli-meelsete, sõda toetavate inimestega, mis on president Trumpi läbikukkumine liikumisel rahu pooldavas ja sõjavastases suunas."

Nazarko ütles, et kogukond jätkab surve avaldamist, et teha oma hääl kuuldavaks Gaza sõja lõpetamise osas.

Minnesota ülikooli endine professor ja Roheliste partei kandidaati Jill Steini toetanud Abandon Harrise kampaania kaasasutaja Hassan Abdel Salam ütles, et Trumpi personaliotsused ei olnud üllatavad, kuid on osutunud siiski veel äärmuslikumaks kui ta oli kartnud.

"See on nagu sionistlik laviin," ütles ta. "Oleme olnud alati äärmiselt skeptilised... Ilmselgelt ootame endiselt, kuhu administratsioon läheb, kuid tundub, et meie kogukond on auti mängitud."

Trumpi kampaaniameeskond ei vastanud kohe Reutersi kommentaaripalvele.

Mitmed Trumpi moslemitest ja araablastest toetajad ütlesid, et loodavad, et Trumpi endine riikliku luuredirektori kohusetäitja Richard Grenell hakkab võtmerolli mängima pärast seda, kui ta juhtis kuudepikkust kontakti moslemi- ja araablaste kogukondadega ning teda tutvustati isegi võimaliku järgmise välisministrina.

Teine Trumpi oluline liitlane Massad Boulos, Trumpi tütre Tiffany liibanonlasest äi, kohtus korduvalt Araabia-Ameerika ja moslemite liidritega.

Mõlemad lubasid araabia päritolu ameeriklastele ja moslemitest valijatele, et Trump on rahukandidaat, kes tegutseb kiiresti sõdade lõpetamiseks Lähis-Idas ja kaugemalgi. Kummaltki ei õnnestunud Reutersil kohe kommentaari saada.

Trump külastas korduvalt linnasid, kus elab palju moslemeid ja araabia taustaga ameeriklasi, sealhulgas peatus Dearbornis, mis on araablaste enamusega linn, kus ta ütles, et armastab moslemeid, ja Pittsburghis, kus ta nimetas liikumist Moslemeid Trumpi eest ilusaks liikumiseks. "Nad tahavad rahu. Nad tahavad stabiilsust," rääkis Trump siis.

Naaberlinna Dearborn Heightsi meer Bill Bazzi, kes toetas Trumpi kampaaniat, ütles, et on valitud presidendiga kohtunud kolm korda ja usub endiselt, et ta töötab sõja lõpetamise nimel, vaatamata tema valitsuskabineti liikmetele.

Temaga nõustus Liibanoni päritolu ameeriklane, Michigani Vabariikliku partei funktsionäär Rola Makki. "Ma ei usu, et kõik jäävad Trumpi iga ametisse nimetamisega rahule, kuid tulemus on see, mis loeb," ütles ta. "Ma tean, et Trump tahab rahu ja inimesed peavad mõistma, et 50 000 palestiinlase ja 3000 liibanonlase surm juhtus praeguse administratsiooni ajal."