Biden ja Xi rõhutasid kohtumisel vajadust USA-Hiina suhtlust säilitada

Presidendid tunnistasid, et Bideni nelja-aastase ametiaja jooksul on olnud kahe maa suhetes tõuse ja mõõnasid, kuid mõlemad rõhutasid, et kaubanduse ja Taiwani teemal on pinged vähenenud.

Xi Jinpingi sõnul peaksid Hiina ja USA jätkuvalt otsima õiget viisi, kuidas kaks suurt riiki omavahel hästi läbi saaksid. Hiina president avaldas valmisolekut teha koostööd ka jaanuaris presidendiametisse astuva Donald Trumpiga.

"Hiina on valmis töötama koos USA uue administratsiooniga, et säilitada suhtlust, laiendada koostööd ja tegelda erimeelsustega, et parandada järk-järgult Hiina ja USA suhteid mõlema rahva hüvanguks," ütles Hiina president.

President Biden märkis, et kahe maa liidrid ei ole olnud alati ühel meelel, aga vestlused on olnud alati avameelsed ja otsekohesed ning see on tähtis.

"Need vestlused aitavad ennetada valearvestusi ja tagavad, et kahe riigi vaheline konkurents ei arene konfliktini. Konkurents, mitte konflikt - see on meie kohustus oma rahva ja kogu maailma ees," ütles USA president.