Rahvusraamatukogu plaanib remondi praeguseks eraldatud summaga valmis saada

Rahvusraamatukogu prognooside järgi on aastate jooksul märkimisväärselt kallinenud hoone rekonstrueerimise lõpetamiseks ja selle sisustamiseks vajalik raha praeguseks olemas ning tänase arvestuste juures saab Tõnismäe hoone planeeritud summaga 2027. aastal valmis.

Kui rahvusraamatukogu rekonstrueerimist plaanima hakati, kirjutati 2022-2025 aasta eelarvestrateegiasse selle planeeritud maksumuseks 53,2 miljonit eurot. Hoone rajamine on vahepealsel perioodil aga pidevalt kallinenud ning koos sisustusega jõudnud 105 miljoni euroni.

Septembris tegi valitsus põhimõttelise otsuse eraldada rahvusraamatukogule Tõnismäe hoone ehituse lõpetamiseks ja sisustamiseks vajaliku 17,7 miljonit eurot. Sisustuseks vajalikud summad eraldatakse 2026. ja 2027. aasta eelarvetest, vastavalt 8,9 ja 7,6 miljonit eurot.

Rahvusraamatukogu avalike suhete ekspert Signe Heiberg ütles, et raamatukogu prognooside järgi on ehituse lõpetamiseks ja sisutuse ostuks vajalik raha nüüd olemas ning kuigi tuleviku osas ei saa kunagi lõpuni kindel olla, siis tänaste arvestuste juures on Tõnismäe hoone 2027. aasta maikuus täies mahus valmis külastajaid vastu võtma.

Ehituse kallinemise taga on nii ehitusaegsesse perioodi jäänud üldine hinnatõus kui ka 1993. aastal rajatud hoone ehitustööde kehv kvaliteet, mille tõttu kallines remont 14 miljoni euro võrra.

Rahvusraamatukogu rõhutab, et avab uue hoone koos partneritega, seejuures kolib hoonesse ka rahvusarhiiv, rekonstrueeritud pinnal hakkavad asuma ka kultuuriministeeriumi ja haridus- ja teadusministeeriumi haldusala asutused.

Algse plaani kohaselt oleks hoone pidanud valmima 2025. aasta lõpus. Praegu plaanib rahvusraamatukogu hakata täies mahus rekonstrueeritud hoones tööle 2027. aasta maikuus, mõned teised hoonesse kolivad asutused, nagu rahvusarhiiv, plaanivad hoones tööd alustada juba 2026. aastal.

Tuleval aasta novembris sulgeb rahvusraamatukogu praegu Narva maanteel asuva ajutise pinna, laenutusteenused jäävad aga kogu sel perioodil kättesaadavaks läbi raamatukappide ja Solarise ja Suur-Sõjamäe teeninduspunktide kadu. Raamatuid saab tellida ka kulleriga koju.