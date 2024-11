Reedel sajab lund ja tuiskab

Reede öö on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi ja kohati tuiskab. Puhub edela- ja lõunatuul, saartel ka lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, puhanguti 13, rannikul 10 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +2 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Lund ja lörtsi sajab mitmel pool, endiselt ka kohati tuiskab. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul, puhanguti 13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +2 kraadi.

Lumesadu jätkub ka päeval, rannikul tuleb ka lörtsi. Sadu on kohati tugev ja tuiskab. Tuul puhub lõunast ja edelast 5 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb vahemikku -1 kuni +3 kraadi. Liiklejad peaksid arvestama sellega, et teed on libedad ja tuisu tõttu nähtavus halb.

Ka laupäeval sajab mitmel pool lund, rannikul ka lörtsi. Õhtuks sadu harveneb. Öösel on külma 1 kuni 6 kraadi, rannikul tõuseb õhutemperatuur kuni +3 kraadini. Päeval on 0 kuni -2, rannikul endiselt kuni +3 kraadi.

Pühapäeva öösel võib veel kohati lund ja lörtsi sadada, kuid päev tuleb peamiselt sajuta. Öösel on keskmiselt -3 kraadi, päeva keskmine jääb 0 kraadi juurde.

Uue nädala algus tuleb soojem. Esmaspäeval sajab lörtsi ja vihma. Teisipäeva öö tuleb sajuta, kuid hommikul jõuab saartele uus vihmasadu, mis laieneb üle mandri ida suunas.