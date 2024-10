Politico: Kallas ei deklareerinud europarlamendile esialgu abikaasa ärihuve

Euroopa Komisjoni kandidaadid esitasid Euroopa Parlamendile õigusasjade komiteele majanduslike huvide deklaratsioonid.

Politico vaatles EL-i kõrge välisesindaja kandidaadi, endise Eesti peaministri Kallase (RE) deklaratsiooni ja täheldas, et esialgu jättis Kallas oma elukaaslase finantshuve käsitleva osa tühjaks, vaatamata 2023. aastal puhkenud skandaalile seoses tema abikaasa osalusega Venemaaga seotud ettevõttes.

Esialgu deklareeris Kallas vaid enda pangakontode ja säästude olemasolu.

Hiljem täpsustas Kallas oma abikaasa Arvo Halliku osaluse neljas juriidilises isikus — OÜ Tristockis, MTÜ Tallinna Direktorite Klubis, AS Frammis ja OÜ Novaria Consultis, märkis väljaanne.

"Kõrge välisesindaja kandidaat Kallas on täitnud oma deklaratsiooni vastavalt nõudmistele ja see on nüüd parlamendi vaatluse all," ütles Kallase meeskond Politicole.

Neljapäeval toimunud koosolekul arutasid seadusandjad, kas tulevased volinikud on võimelised tegema oma tööd täiesti sõltumatult.

26 volinikukandidaadist ainult kolme kohta ei nõua parlament lisainformatsiooni.

Parlament soovib lisainfot ka Kallaselt seoses tema abikaasa kunagise osalusega Venemaaga seotud ettevõttes, kirjutab Politico.

2023. aasta augustis kirjutas ERR, et tollase peaministri Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on hoolimata 2022. aasta Venemaa sissetungist Ukrainasse jätkanud oma äritegevust Venemaal.