NATO peasekretär Mark Rutte ja Donald Trump kohtusid Floridas

Kohtumine toimus reedel Palm Beachis, selgus pressiesindaja Farah Dakhlallah avaldusesest.

Oma esimesel ametiajal sundis Trump agressiivselt Euroopat suurendama kaitsekulutusi ja pani kahtluse alla, kas liikmesriikide panustamine NATO Atlandi-ülesesse liitu on õiglane.

Endine Hollandi peaminister Rutte on märkinud, et tahtis Trumpiga kõnelda juba kaks päeva pärast tema valimisvõitu 5. novembril ja peamine probleem on seotud Venemaa ning Põhja-Korea järjest tihenevate suhetega.

Trumpi võit USA-s on tekitanud Euroopas kartuse, et ta võib Ühendriikide elutähtsa sõjalise abi Ukrainale peatada.

NATO liitlased leiavad, et Kiievi sõda Moskva agressiooni vastu on võtmetähtsusega ka Euroopa ja Ameerika julgeoleku jaoks.

"Üha enam näeme seda, et Põhja-Korea, Iraan, Hiina ja loomulikult Venemaa teevad koostööd, teevad koostööd Ukraina vastu," ütles Rutte hiljuti Budapestis toimunud Euroopa liidrite kohtumisel.

Venemaa tarnib Põhja-Koreasse tehnoloogiat ja Rutte sõnul ähvardab see nii Ühendriike kui ka Euroopat.

"Ootan kohtumist Donald Trumpiga, et arutada, kuidas saame nendele ohtudele ühiselt vastu astuda," rääkis Rutte siis.