Lääne lennukiosad jõuavad sanktsioonidest hoolimata Venemaale

Hoolimata Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidest on Venemaale jõudnud rohkem kui 5000 Lääne lennukitootjate lennukiosa, kirjutas The New York Times tuginedes Vene tolli andmetele.

Tolli andmete kohaselt on mitmed Vene lennufirmad nagu Aeroflot, Ural Airlines, Rossiya Airlines ja teised sanktsioonidest kõrvale hiilides suutnud endale vajalikke lennukiosi tarnida. Näiteks viimase kaheksa kuu jooksul jõudis Venemaale 14,4 miljoni dollari väärtuses USA lennukitootjate lennukiosi, ainuüksi Boeingu lennukiosi jõudis Venemaale läbi vahendajate 8,9 miljoni dollari väärtuses.

Lennundussektori ekspertide sõnul tuleneb sanktsioonide kõrvale hiilimine mitmest põhjusest. Näiteks on mitmes kolmandas riigis juba varasemast suuremas koguses varuosi. Samuti müüakse kohati edasi ametlikult maha kantud lennukijuppe. Boeing ise ütles The New York Timesile, et nemad järgivad täiel määral USA kehtestatud sanktsioone Venemaa suhtes. Siiski on suur enamus Venemaale jõudvatest lennukiosadest pärit otse USA-st või Euroopast.

The New York Times tõi esile, et kuigi sanktsioonidest püütakse kõrvale hiilida, siis jõuab Venemaale siiski varasemast märksa vähem lennukite varuosi. Kaubandusanalüütika portaali The Observatory of Economic Complexity andmeil langes Vene lennukite ja lennukiosade eksport 3,45 miljardi dollari pealt iga aasta enne invasiooni 286 miljoni dollarini peale sanktsioonide kehtestamist.

Seetõttu on Vene lennufirmad pidanud varuosadeks lammutama enda olemasolevaid lennukeid. Samuti on lennukite varuosasid asutud tarnima Iraanist, kellel on pikaajaline kogemus sanktsioonidest kõrvale hiilimisega. Vene meedia teatas aprillis, et Aeroflot saatis ühe oma Airbus A330-300 lennuki remondiks Teherani.

Alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale on Ameerika Ühendriigid ja veel ligi 40 riiki kehtestanud Venemaa suhtes karmid sanktsioonid, piirates Venemaa ligipääsu relvastusele, mikrokiipidele, lennukiosadele ja teistele majanduse ning kaitsetööstuse tarbeks vajalikele toodetele. Samuti pandi sanktsioonide alla Vene lennufirma Aeroflot ja selle tütarettevõte Rossija ning teised.

Ühe näitena tõi New York Times skeemi, mille kohaselt tarniti Venemaale lennukiosi läbi ettevõtete, mis asuvad USA Florida osariigis, Türgis ja Venemaal. Üks väidetavalt sellise skeemiga tegelenud Vene kodanik ja tema äripartner arreteeriti eelmisel nädalapäeval süüdistatuna USA ekspordikontrolli reeglite rikkumises ning rahvusvahelises rahapesus. Sarnaselt on lennukiosi tarnitud Venemaale läbi Araabia Ühendemiraatide ja Hiina.

Washingtonis asuva mõttekoja Silverado Policy Accelerator hinnangul on mahult kõige enam lennukiosi jõudnud Venemaale läbi Hiina, samuti on oluline vahendaja India.