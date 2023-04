Vene Aeroflot saatis esimest korda enda lennuki remondiks Iraani

Vene Aeroflot saatis esimest korda ühe oma lennuki remondiks Iraani. Nii Iraan kui ka Venemaa on lääneriikide sanktsioonide all.

Vene riiklik lennuettevõte Aeroflot saatis lääneriikide sanktsioonide tõttu esimest korda ühe oma lennuki remondiks Iraani, vahendas Vene RBK allikatele tuginedes.

Üks Aerofloti Airbus A330-300 lendas 5. aprillil Venemaalt Teherani, kus seda teenindasid Iraani ettevõtte Mahan Airi tehnikud. Sarnaselt Venemaaga on Iraan olnud pikalt lääneriikide sanktsioonide all. Kuigi Venemaal pole Iraaniga maismaapiiri, on kaks riiki ühendatud Kaspia mere kaudu. Kahe riigi omavahelised suhted on alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale lähedasemaks muutunud.

Lääneriigid kehtestasid Venemaa suhtes Ukrainale sõjaliselt kallale tungimise tõttu ulatuslikud sanktsioonid, mis puudutavad ka Vene lennundussektorit.

Sõltumatu Vene opositsiooniline väljaanne Meduza kirjutas 2022. aasta sügisel, et sanktsioonide tõttu on kannatanud nii Vene lennundusettevõtete käive kui ka võimalus hooldada enda käsutuses olevaid lennukeid. Näiteks soovitasid väidetavalt mitmed Vene lennuettevõtted 2022. aasta juulis oma pilootidele, et nad maandudes nõnda palju pidureid ei kasutaks, et seeläbi nende kasutusiga pikendada. Venemaa on asunud ka lennukite töös hoidmiseks kannibaliseerima teisi lennukeid, võttes neilt varuosi.

The Wall Street Journal kirjutas aprilli alguses, et lääne päritolu Boeingu ja Airbusi lennukid moodustavad umbes 77 protsenti Venemaa lennukipargist. Lääneriikide sanktsioonid mõjutavad ka Venemaal välja arendatud lennukit Suhhoi Superjet 100, kuna see põhineb suuresti samuti lääne tehnoloogial.