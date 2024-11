Eurosaadik kutsus Rumeenia valimistulemuse tõttu Tiktoki juhi vaibale

Rumeenia presidendivalimiste esimese vooru võitis üllatuslikult venemeelne äärmuslane Calin Georgescu. Vaatlejad seostavad Georgescu, kes küsitluste järgi ei olnud populaarne kandidaat, tulemust Tiktoki kampaaniaga.

"Kutsume Tiktoki tegevjuhi [Shou Zi Chew] selgitama ja ka tagama, et tema platvormil ei toimuks digiteenuste määruse (DSA) nõuete rikkumisi," ütles liberaalse Renew Europe grupi juht Valérie Hayer neljapäeval pressikonverentsil.

"Rumeenia oli hoiatus – radikaliseerumine ja valeinfokampaaniad võivad toimuda kõikjal Euroopas ning kaasa tuua valusaid tagajärgi," lisas Hayer.

Hayer tegi üleskutse vaid kaks päeva pärast Georgescu üllatusvõitu. Georgescul ei olnud partei toetust ning ka küsitlused ei näidanud tema populaarsust. Vaatlejate sõnul oli ta tulemus seotud Georgescu valimisteelse suure Tiktoki kampaaniaga.

Rumeenia tehnoloogia- ja internetiliidu (APTI) tegevdirektor Bogdan Manolea sõnul toimus enne valimisi Tiktoki kuritarvitamine. Manolea lisas, et Tiktok oleks pidanud nägema "tuhandete võltskontode lainet" ja et ettevõte peaks selle eest vastutama DSA alusel.

Rumeenia peaminister Marcel Ciolacu ütles teisipäeval, et Georgescu Tiktoki kampaania rahastamine tuleb üle vaadata.

Praegu puuduvad aga tõendid Venemaa või teiste riikide seotuse kohta, märgib väljaanne Politico.

Kuigi tasuline poliitiline reklaam ei ole Tiktoki reeglite kohaselt lubatud, oli see tingimus seekord suuresti ebatõhus, ütles Rumeenia digitaalse meedia vaatluskeskuse koordinaator Keith Kiely. Tema sõnul oli platvormil valimistulemustele "märkimisväärne" mõju.

See pole esimene kord, kui Hiina ettevõttele Bytedance kuuluv Tiktok on EL-is kriitika alla langenud. 2023. aastal nimetas Macron Tiktoki "petlikult süütuks" ja kasutajate seas "tõelise sõltuvuse" tekitajaks.

EL ei ole siiani platvormile suuri trahve ega karistusi määranud.

"Need väga spekulatiivsed teated Rumeenia valimiste kohta on ebatäpsed ja eksitavad, kuna enamik kandidaate on Tiktokis ja võitjad tegid kampaaniat ka muudel digiplatvormidel," ütles Tiktoki pressiesindaja Paolo Ganino.

Rumeenia presidendivalimiste teine voor toimub 8. detsembril.

Äärmiselt religioosne ja natsionalistlik Calin Georgescu tegi oma kampaaniat Rumeenia sõltuvuse vähendamise nimel impordist, põllumajandustootjate toetamise ning kodumaise toidu- ja energiatootmise suurendamise nimel, kirjutas väljaanne Politico. Georgescu on ka öelnud, et Euroopa Liit ja NATO ei esinda piisavalt hästi Rumeenia huve, ning väitnud, et Venemaa sõda Rumeenia naaberriigis Ukrainas manipuleerib USA sõjatööstus.