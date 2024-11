Tartu-Riia liini rong võib katsesõidule minna veel enne aasta lõppu

Tartu-Riia rongiliini avamiseks otsustas Eesti valitsus septembris Elronile eraldada kaks miljonit eurot. Riigi toetust on vaja nii liini käivitamiseks kui ka selle käigus hoidmiseks, ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

"Kindlasti on see oluline projekt, mis loob riikidevahelisse ühendusse ühe transpordiliigi juurde," sõnas Ehrenpreis.

Praeguseks on algselt kultuuripealinna aastal tööd alustama pidanud Tartu-Riia rongiliini käivitamine jõudnud murdepunkti. Oodatust keerukamaks osutunud Eesti rongide sertifitseerimine Läti raudteel on jõudnud faasi, kus kõik eeldused katsesõidu läbiviimiseks Tartu-Riia liinil on Elroni poolt koos partneritega ette valmistatud.

"Sellega seoses kaasatud vastavushindamise-ohutushindamise asutus ASPO on meile väljastanud ka raporti sellel nädalal. Põhimõtteliselt saame öelda, et sellel nädalal on saavutatud see dokumentatsiooni ja ettevalmistuse maht, mille pealt on võimalik katsesõidu taotlus Läti ohutusasutusele sisse anda," selgitas Ehrenpreis.

Kui taotlusega läheb hästi ja uusi ootamatusi ei tule, võiks katsesõit liinil toimuda veel sel aastal. Seesugune testisõit on liini käivitamiseks vajalik. Kuigi Euroopa õigusruumis võiks saada Eestis autoriseeritud rongiga sõita isegi Leetu, siis praktikas on Balti riikide taristud ikkagi erinevad, kuigi rööpmelaius on sama.

"Näiteks raadiosüsteem Lätis on erinev. Läbisime siin septembris edukalt raadiovõrgu ühilduvuse katsetused, kus me peame siis uue raadiotüübi ja täiendava GPS-antenni lisamisel tõendama, et me suudame Läti võrgustikul opereerida. Läti võrgustikul raudtee turvangu seadmed, mis põhimõtteliselt peaksid olema samad, mis Eestis, aga Euroopa autoriseerimise protsess näeb ette, et seda ka praktikas tõendatakse, et kõik see on selle testi maht ja testi tulemusel tekib täiendav tõendusmaterjal, mida on vaja autoriseerimises esitada."

Ehrenpreisi sõnul alustab rong Tartu-Riia vahel kindlasti sõitu järgmisel aastal.

"Ma spekuleeriksin, et ta jääb sinna aasta teise poole sisse, aga loodame ikkagi saada soojal suvisel ajal selle asjaga ühele poole."

Piletihinnast, sõid kiirusest ja kestusest saab rääkida täpsemalt siis, kui liini taristu katsetused on mõlemal pool piiri tehtud. Tartu-Riia rongiliinile on praegu sõitma planeeritud üks rong päevas, mis sõidaks õhtul Riiga ja hommikul tagasi Tartusse. Peatusi oleks liinil enne Riiat viis - üks Valgas ja neli vahepeatust Lätis.