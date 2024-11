Keldo: bürokraatia vähendamisel ei tohi bürokraatiat juurde tekkida

"Kõige olulisem on, et bürokraatia vähendamine ise ei tohiks bürokraatiatööd juurde toota. Sellepärast seda tulebki kaaluda," ütles Keldo.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) pöördus suvel ministeeriumide poole ja palus edastada ettepanekuid koalitsioonilepingust lähtuvalt bürokraatia vähendamiseks.

Pöördumisega "bürokraatiale vitsad peale", soovis Pakosta ettepanekuid, kuidas muuta eelnõudele esitatavaid nõudeid nii, et iga halduskoormust toova nõude kehtestamisel tunnistataks teine kehtetuks. Selles eesmärgis leppisid valitsuserakonnad kokku tänavu suvel sõlmitud koalitsioonileppes.

Majandusministeeriumi kantsleri Ahti Kuninga hinnangul keskendub aga justiits- ja digiminister Liisa Pakosta bürokraatia piiramise plaan pigem õigusloome piiramisele ning tekitab paberimäärimist hoopis juurde.

Keldo sõnul ei saa Kuninga seisukohti nimetada vastuseisuks justiitsministri ettepanekutele. "Tegelikult vastuseisu kui sellist ju ei ole, vaid küsimus ongi selles, et valitsuse eesmärk on sisuliselt bürokraatia vähendamine. Seal tulebki läbi kaaluda, millised eesmärgid seda sisu kõige paremini kannavad, mida kantsler välja tõi. Kui me räägime sellest "üks sisse, üks välja" eesmärgist, siis lisaks sellele tuleb ikkagi vaadata ka sisse, et mida see päriselt halduskoormuses tähendab. Lõppeesmärk on ju ettevõtjate halduskoormuse vähendamine ja mitte ülereguleerimine," kommenteeris Keldo.

Keldo ütles, et justiitsministeerium küsis esimest arvamust ja tagasisidet ning nüüd tulekski koostöös justiitsministeeriumiga vaadata, et kuidas täpselt saab kokku leppida bürokraatia sisulise vähendamise.

"Milliseid kohustusi erinevatel ettevõtjatel on täna, millised kohustused me ära saame jätta ja selle "üks sisse, üks välja" sõnum on see, et tihti seadusandluse erinevad määrused ei ole kuidagi võrdväärsed või tihti, kui tuleb uus määrus või tegevus mingis uues valdkonnas, siis see ei tähenda, et varasemas valdkonnas seda saab täpselt ära lõpetada. Tegelikult tuleb ikkagi detailselt sisse vaadata, milliseid tegevusi me teeme, kuidas me aruandlust vähendame, nii nagu me oleme kokku leppinud aruandluskohustuse vähendamises just andmete standardiseerimisega," rääkis Keldo.

"Neid tegevusi on palju rohkem kui lihtsalt üks seaduseelnõu sisse, teine seaduseelnõu välja. See on selle kantsleri edastatud vastuse põhisisu," lisas ta.

"Kui me lihtsalt hakkame õigusloomet piirama, aga selle tõttu tegelikult halduskoormus kuidagi ei vähene, siis me lõppeesmärgile lähemale ei jõua. Ehk õigusloome piiramine peab olema kooskõlas sisulise halduskoormuse vähendamisega," lausus Keldo.

Keldo rõhutas siiski, et on kindlasti valmis toetama ka üleliigset õigusloome

vohamist.