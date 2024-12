ERJK-d nörritab erakonnaseaduse muutmise toppamine

Kuigi kõik osapooled on kinnitanud, et erakonnaseaduse muudatused on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) töö tõhustamisel möödapääsmatud, pole viimasel neljal kuul taas edasiminekuid olnud, leiab komisjoni esimees Liisa Oviir.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakostale saadetud kirjas toob Oviir välja, et edastas juba aprillikuus pöördumise toonasele justiitsministrile Madis Timpsonile seoses erakonnaseaduse muutmise vajadusega. Minister kinnitas, et tegemist on prioriteetse teemaga, mis kajastub ka valitsuse tegevusprogrammis.

"Veelgi enam - minister ütles, et soovib komisjoni õigusi laiendava ning üldisemalt erakondade toetamist täpsustava eelnõu veel enne suve kooskõlastusringile saata, et see jõuaks sügisel riigikogu menetlusse- /.../ Juuli teises pooles vahetus valitsus ja paraku on ettevalmistatud ja kooskõlastusringi läbinud eelnõu jäänud käesoleva ajani justiitsministeeriumisse seisma ja sügisel riigikogu menetlusse pole jõudnud," nentis Oviir.

Ta tõi välja, et kõik varasemalt ametis olnud justiitsministrid on erakonnaseaduse muutmise vajalikkust kinnitanud.

"Kuigi kõik osapooled on kinnitanud, et erakonnaseaduse muudatused on komisjoni järelevalvetegevuse tõhustamisel möödapääsmatud, pole viimasel neljal kuul taas edasiminekuid olnud. Sellest tulenevalt muutub vähetõenäoliseks, et erakonnaseaduse muudatused saaksid jõustuda enne järgmisi kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi 2025. aasta sügisel," muretses Oviir.

ERJK juht lubab pakkuda ministrile omalt poolt ka abi ja toetust, et eelnõuga saaks edasi minna.