Alkoholi aktsiisimäära täiendav tõus järgmisel aastal jääb ära

Rahanduskomisjon tegi alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse eelnõusse teiseks lugemiseks muudatuse, mille kohaselt jääb ära 2025. aasta juulisse kavandatud alkoholi aktsiisimäärade viieprotsendiline tõus.

"Eesmärgiks on, et riik ei kaotaks tulusid piirikaubanduse ega salaturu võimaliku kasvu tõttu," ütles rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE).

Rahanduskomisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku (KE) sõnul võib piirikaubanduse mõju maksulaekumisele olla valitsuse poolt alahinnatud.

"Isegi tagasihoidlikumalt tõstetud aktsiisimäärad võivad viia selleni, et Eestis müüdav alkohol muutub naaberriikidega võrreldes märgatavalt kallimaks. Sellises olukorras pole välistatud, et koalitsiooni alkoholipoliitika suurimaks kasusaajaks osutub hoopis Läti. See tähendaks Eestile mitte ainult maksutulude vähenemist, vaid ka majanduslikke ja sotsiaalseid tagasilööke," rääkis Korobeinik.

Akkermann ütles, et lisaks otsustas rahanduskomisjon jätta kultuuriministeeriumi ettepanekul aktsiisiseadusest välja Eesti kultuurkapitali tegevust liigselt piirava sätte, mille kohaselt suunatakse kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile vaid 0,5 protsenti laekuvast alkoholi- ja tubaaktsiisist.

"Tulemuseks on see, et seitsme sihtkapitali vahendid on hasartmängumaksu kasvu tõttu kasvanud elukallidusega enam-vähem samas tempos, aga kehakultuuri ja spordi sihtkapitali kasutatavad vahendid, mis tulevad alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumistest, on jäänud kasvuta või on see kasv olnud tagasihoidlik," märkis Akkermann.

Eelnõuga nähakse ette alkoholi,- tubaka- ja bensiiniaktsiiside tõusud aastateks 2025–2028. Aktsiisiseaduses on juba sätestatud viieprotsendilised alkoholi ja tubakatoodete aktsiisitõusud 2025. ja 2026. aasta jaanuaris.

Muudatuste tulemusena tõuseb 2025. ja 2026. aastal tubakatoodete aktsiisimäär ja 2026. aastal ka alkoholi aktsiisimäär kokku 10 protsenti. Viis protsenti kasvab alkoholi ja tubakatoodete aktsiis eelnõu kohaselt ka nii 2027. kui 2028. aastal.

Pliivaba bensiini ja teiste samaväärselt maksustatud kütuste, sealhulgas lennukibensiini aktsiisimäär tõuseb järgneval neljal aastal viis protsenti aastas. 2025. aastal tõuseb aktsiis 1. juulist ning 2026., 2027. ja 2028. aastal 1. maist.

Bensiini aktsiisimäär on püsinud Eestis muutumatuna alates 2018. aastast.

Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse eelnõu teine lugemine on riigikogu täiskogu istungil 4. detsembril.