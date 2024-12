Saksa välisminister: EL-i ja Mercosuri kaubanduslepe tuleb lõpuni viia

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ütles teisipäeval, et Euroopa Liit peab vabakaubandusleppe Lõuna-Ameerika Mercosuriga sel nädalal lõpuni viima, ehkki mitu EL-i riiki, nende seas Prantsusmaa, on sellele vastu.

"Ma arvan, et see on ülioluline, et Euroopa Komisjon Mercosuri vabakaubandusleppe nüüd poliitiliselt lõpuni viiks," ütles Baerbock ajakirjanikele Brüsselis, lisades, et Mercosuri reedene tippkohtumine Montevideos on ilmselt viimane võimalus seda teha.

Leppe raamid EL-i ning Argentinat, Brasiiliat, Paraguayd ja Uruguayd ühendava Mercosuri vahel lepiti kokku juba 2019. aastal, kuid mõned EL-i riigid on blokeerinud sellega edasimineku. Vastuseisu on juhtimas Prantsusmaa.

Saksamaa ja Hispaania on samas mõlemad teatanud, et tahavad 25 aastat töös olnud ja maailma suurima vabakaubandusala loova leppe kiirelt lõpuni viia.

Prantsusmaal on leppe blokeerimiseks vaja veel kolme liikmesriigi toetust, Poola on selle juba andnud.