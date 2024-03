Orban: Trump ei anna Ukrainale valimisvõidu puhul sentigi

"Ta ei anna sentigi Ukraina-Vene sõjaks. Seetõttu sõda lõpeb, sest Ukraina ei saa ilmselgelt üksi hakkama," ütles Orban Ungari meediale pühapäeval.

Orban ja Trump kohtusid eelmise nädala reedel Trumpile kuuluvas Mar-a-Lago kuurordis Florida osariigis. Trumpi vastane novembris peetavatel USA presidendivalimistel, demokraadist USA president Joe Biden mõistis hukka kahe poliitiku kohtumise.

Ühtlasi nimetas Orban intervjuus Trumpi "rahumeheks," kes tooks lõpu sõjategevusele Ukrainas, kirjutab Politico.

"Kui ameeriklased ei anna raha ja relvi, nagu ka eurooplased, siis sõda on läbi. Ja kui ameeriklased ei anna raha, siis eurooplased ei suuda üksi sõda rahastada. Ning siis sõda on läbi," ütles Orban.

Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta 24. veebruaril, rünnates varahommikul Ukraina linnu. Analüütikute sõnul pole Kreml loobunud oma algsetest sõjalistest eesmärkidest Ukrainas, milleks on kogu Ukraina vallutamine. Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on kuulutanud Vene presidendi Vladimir Putini tagaotsitavaks seoses massilise Ukraina laste röövimisega.

Orbani sõnul on Trumpil "detailne plaan" sõja lõpetamiseks, mis vastaks Ungari huvidele. Orban, kes on ainsa Euroopa Liidu riigi juhina kohtunud pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse Putiniga, on korduvalt öelnud, et ta ei toeta Ukraina abistamist kaitsesõjas Vene agressiooni eest.

Ühtlasi avaldas Ungari peaminister hiljuti toetust Trumpi valimiskampaaniale.