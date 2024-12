EL võtab uute sanktsioonidega sihikule Venemaa varilaevastiku

Ungari teatas sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses, et sanktsioonid piiravad kolmandate riikide laevade tegevust, mis tegutsevad viisil, mis toetab Venemaa tegevust Ukraina vastu.

Välisministrid võtavad sanktsioonide paketi ametlikult vastu esmaspäevasel kohtumisel.

Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas toetust uuele sanktsioonide paketile.

The EU and its G7 partners are committed to keeping a pressure on the Kremlin.



I welcome the agreement on our 15th package of sanctions, targeting in particular Russia's shadow fleet. https://t.co/UVHeaHUGzv