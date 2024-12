Kannik: Venemaa pole mingitest rahuläbirääkimistest huvitatud

Kanniku hinnagul on see, et Trump võttis vastu Prantsuse presidendi kutse minna Pariisi ja kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, tegelikult positiivne.

"Donald Trump soovib jõuda vaherahuni Ukrainas, see on nagu täiesti selge. Aga kuidas selleni jõuda – selles osas arutelud ja läbirääkimised käivad. Kui Trump tuleb välja oma konkreetsete ettepanekutega, mida see vaherahuprotsess peaks kaasa tooma, siis Ukraina on kindlasti nõus sel teemal tõsiselt läbi rääkima. Kas Venemaa on – ma väga kahtlen. Siiani on Venemaa poliitiliste juhtide avaldused olnud vastupidised – me ei kavatse vaherahust rääkida, me soovime territooriumi vallutada, me soovime Venemaale sobivat lahendust Euroopa kaitsepoliitika kohta," rääkis Kannik.

"See on sama ettepanek, millega tuli Venemaa välja 2021. aasta detsembrikuus. Sisuliselt tähendab see, et NATO taganeks piiridesse, kus Poola, Tšehhi ja Ungari ei olnud veel liikmed. Need on ebarealistlikud ettepanekud, need ei lähe kunagi läbi ja Venemaa teab, et need ei lähe läbi. Sellega ta näitab praegu, et ta pole praegu mingitest läbirääkimistest huvitatud," märkis Kannik.

Kannik sõnas, et kui Venemaa poliitiline juhtkond on edasi võimul, siis isegi kui peaks mingite lahendustega vaherahuni jõutama, siis nad olukorraga ei lepi.

"Esiteks on Venemaal paljud eesmärgid täitmata. Venemaa üks eesmärk oli ju Ukraina riik sisuliselt hävitada. Nad hakkavad kindlasti valmistuma uueks sõjaks Ukraina vastu, aga ka teiste oma naabrite vastu," lausus Kannik.

Kannik ütles, et Venemaal on ambitsioone laieneda nii kaugele, kui on võimalik.

"See, kas nad teevad sõjalise operatsiooni, sõltub sellest, kui tugevana nad oma vastast näevad. Praegu nad on kaugel sellest, et Ukraina enda täieliku kontrolli alla saada. Venemaa võimete piiratust nägime ka eelmisel nädalavahetusel Süürias. Venemaale on võimalik vastu hakata, aga tuleb selleks omada tahtejõudu. Tegutseda selle nimel, et see oleks võimalik, mitte oodata, et äkki läheb mööda," lausus Kannik.

Täna pole ükski rahuprojekt realistlik, kuna Venemaa lihtsalt ei lepi sellega, sõnas Kannik.

"Venemaad saab läbirääkimistelaua taha viia siis, kui ta tunneb oma nõrkust sõjatandril. Siis peaks olema Ukraina sõjas neist üle, aga praegusel hetkel ikka Venemaa surub peale. Väga aeglaselt võidab territooriumi juurde, aga ikkagi võidab. Selles olukorras ma ei näe varianti, millega Venemaa tõsiselt läbirääkimisteni viia. Trump alles mõtleb, mida teha. Kas ta pingutus tulemusi annab, seda näitab aeg," arutles analüütik.