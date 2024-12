ERR Ukrainas: Pokrovsk valmistub kolmandaks sõjatalveks

Rindeäärne linn Pokrovsk jääb iga päevaga üha enam varemetesse. Vene armee teab väga hästi, kui tähtis on see linn Ukraina kaitseväe logistika jaoks. Tänaseks on venelased pommitanud kõiki Pokrovskis asuvaid sildu. Samuti pommitatakse iga päev tavalisi elumaju ja tsiviiltaristut. Vaatamata sellele pole paljud inimesed siit ikka veel lahkunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pommitatakse kõiki kohti, igal pool on ohtlik. Ma oleks juba ammu lahkunud, ma olen pensionär, aga mu naine töötab siin kaevanduses ja tema pärast jään siia. Aga kui midagi hirmsat juhtub, siis muidugi oleme sunnitud lahkuma. Hoidku jumal selle eest," ütles kohalik elanik Ihor.

Svetlana lisas, et pooles linnas pole elektrit, internetti ja televisiooni pole aga üldse. "Küttepuid on, sütt on, jagatakse humanitaarabi," ütles ta.

Pokrovskist lahkumast on Svetlanat takistanud rahapuudus. "Andke mulle 100 000, äkki siis otsustan lahkuda," ütles Svetlana.

Äraelamiseks müüb Svetlana oma hoidiseid ja aiasaadusi. Tema sõbranna, samuti Svetlana, müüb kõrval asuvas putkas omatehtud pirukaid. Sellega vist 100 000 eurot ei teeni.

"Loodame, et see kõik läheb meist mööda. Äkki meie kohal on mingi kaitsekuppel? Loodame, et see on nii. Poliitikat jälgides, näeme, et tuli Trump ja lubas sõja lõpetada. Me ei tea, kuidas see tegelikkuses hakkab välja nägema, just see on põhiline küsimus. Me loodame, et see kõik ikkagi lõpeb," ütles teine Svetlana.

"Draakoni hambad" peaksid peatama vene tanke, mis asuvad hetkel vähem kui kümne kilomeetri kaugusel Pokrovskist.

Linna kaitseb mitu Ukraina eliitbrigaadi, nende hulgas ka dessantväelased.

"Meie brigaadil on õnnestunud oma vastutusalal rindejoon stabiliseerida. Hoiame vastast tagasi. Nad küll üritavad mitu korda päevas meie positsioone rünnata, aga tulutult. Me ei lase neid edeneda," rääkis Ukraina sõjaväelane, 25. dessantbrigaadi esindaja Serhii.

Mõlema sõdiva poole põhiliseks võitlusvahendiks on saanud droonid. 25. brigaadi dessantväelased saadavad vaenlasele, nagu nad ise ütlevad, "jõulukingitusi".

"10 kuni 14 kilomeetri raadiuses oleme suutelised hävitama kõike, mis liigub. Meil on erinevat moona. Hävitame tanke, rasketehnikat, autosid ja ka mopeede. Lühidalt kõike, millega vaenlane saaks edeneda," ütles Ukraina sõjaväelane Bohdan.